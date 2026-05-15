Arajet recibe de Boeing aeronave número 15 en Seattle bautizada “Isla Catalina”

Santo Domingo, República Dominicana. – Arajet, la aerolínea dominicana, recibió hoy su decimoquinta aeronave de manos del reconocido fabricante norteamericano Boeing. La entrega se realizó en el Everett Delivery Center, ubicado en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, donde se encuentran las instalaciones principales del fabricante.

La nueva aeronave que tiene por nombre “Isla Catalina”, fue recibida en un acto en el que participaron representantes de la aerolínea y autoridades dominicanas vinculadas al sector aeronáutico y aeroportuario. En representación de Arajet, la aeronave fue recibida por Manuel Luna, jefe de comunicaciones y relaciones públicas, mientras que en representación del Gobierno dominicano participaron Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil; Víctor Pichardo, Director del Departamento Aeroportuario y Paola Plá por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.

Durante el acto, Manuel Luna señaló que “Esta nueva aeronave es un paso más hacia el cumplimiento de la visión que tenemos de conectar Norte, Sur y Centroamérica, haciendo de la República Dominicana el nuevo hub del continente.”.

Porcella y Pichardo destacaron la importancia de la expansión de la flota de Arajet para el crecimiento de la aviación comercial y la conectividad aérea como motor del turismo y el comercio nacional.

La nueva aeronave arribará a la República Dominicana el próximo lunes y se integrará de inmediato a las operaciones de la aerolínea, fortaleciendo la capacidad de Arajet para continuar ofreciendo vuelos eficientes y competitivos a sus pasajeros. Con la incorporación de “Isla Catalina”, Arajet continúa consolidando su posición como la aerolínea de mayor crecimiento en la región, impulsando el desarrollo del hub aéreo dominicano y promoviendo el país como destino estratégico de conectividad en América.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea dominicana reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Inició operaciones en 2022 y actualmente cuenta con dos bases de operaciones: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Con una moderna flota de Boeing 737 MAX 8, ofrece viajes seguros y accesibles hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.

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