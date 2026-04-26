Primicias RD abril 2026, temas económicos y bancarios, líder en periodismo económico y financiero

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El liderazgo mundial de República Dominicana en la elaboración y exportación de cigarros premium, ONPECO solicitando transparencia en la calidad de la gasolina premium, el Banco Santa Cruz impulsando el proyecto Vistas del Limonal en Licey al Medio, Santiago de los Caballeros; el Banco Central reportando el crecimiento de la economía en 5.1% en marzo 2026, Los Dueños del Dinero, el nuevo libro del periodista profesional e investigador Esteban Rosario; el programa Coloquio pasando balance al primer cuatrimestre en la economía; el cambio climático impactando con las lluvias, inundaciones y desbordamientos de ríos la economía, infraestructuras, zonas residenciales ,y vulnerables, el negocio del seguro y reaseguro en tiempos de guerra y de graves problemas generados por las lluvias, la nueva etapa de la OMSA con quince autobuses renovados en el corredor de la avenida 27 de Febrero, en la capital dominicana; la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) sugiriendo mecanismos alternativos dependiendo de las distintas categorías en las empresas en la reforma laboral, son temas económicos y bancarios en el país y en el mundo.

OTROS TEMAS ECONOMICOS Y BANCARIOS EN PRIMICIAS

La asamblea general de accionistas del Grupo Popular

El aporte de la diáspora dominicana en el exterior con el envío de remesas al país

Crecientes inversiones en el sector turístico

Alzas en los precios del guineo, shampoo, piña, limones, panes, galletas artesanales

Un productor de cacao herido por un empleado que exige el pago de sus prestaciones laborales

La nueva carretera que une a la Presa de Tavera y Jarabacoa

La expansión de Sirena y Supermercados Nacional en Jarabacoa

La disposición del presidente Luis Abinader de ordenar los estudios para ampliar a cuatro carriles la autopista Ramón Cáceres en Moca

La defensa de los recursos naturales en San Juan

La estabilidad cambiaria

Fuerte oposición comunitaria a la minería en las cordilleras

La acusación del PLD de que el gobierno estaría despilfarrando los fondos públicos

La inversión en el Malecón Deportivo para la recreación y el deporte

Las sanciones de Estados Unidos a las mayores refinerías de China

Los incentivos fiscales que propone Ligia Bonetti Dubreil para impulsar el desarrollo industrial

El anuncio de la construcción de un

centro de corrección y rehabilitación para reclusos en Barahona

Juan Tomás Díaz, nuevo presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y de la Región Sur

NUEVO LIBRO DE ESTEBAN ROSARIO

El periodista Esteban Rosario puso en circulación el libro

Los Dueños del Dinero en la República Dominicana el pasado viernes 24

a las 6 de la tarde.

La obra fue puesta en circulación en la sala Julio Alberto

Hernández del Gran Teatro del Cibao, en el marco de la primera

feria del Libro y Cultura de Santiago.

Rosario explicó que la obra analiza la concentración del

capital a través de los grupos financieros dominicanos y

extranjeros desde 1962 hasta la fecha.

“La economía dominicana ha crecido un 5 por ciento anual

durante los últimos 50 años, pero el dinero no llega a la

población. Se concentran en una élite financiera”, aseguró.

Reveló que el libro consta de cuatro capítulos donde se

analizan la historia, crecimiento, concentración de los grupos

financieros y quienes son los principales miembros de la élite

financiera dominicana.

El libro fue presentado por los poetas y escritores Enegildo

Peña y Andrés Acevedo.

RD mantiene liderazgo mundial en elaboración y exportación de cigarros premium, informa INTABACO

En el país se elaboran más de 196 millones de cigarros premium al año, según informó el director de la entidad, al participar en una convención internacional de cigarros en los Estados Unidos.

NEW ORLEANS, Estados Unidos. –El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández Guzmán, informó que el país mantiene el liderazgo mundial en elaboración y exportación de cigarros premium, según estadísticas recientes del sector.

Hernández Guzmán indicó que actualmente la industria tabacalera de RD fabrica más de 196 millones de cigarros a mano cada año, la mayoría de los cuales son exportados a 148 países, manteniéndose los Estados Unidos como principal socio comercial.

El director del INTABACO señaló que la nación dominicana ocupa el segundo lugar en este renglón a nivel global sólo superado por Nicaragua, al participar en la Convención de la Asociación de Cigarros Premium de los Estados Unidos denominada PCA 26: Back in the Big Easy, realizada en el New Orleans Ernest Memorial Convention Center de la ciudad New Orleans, en donde asistieron miembros de la Asociación de Productores de Cigarros de República Dominicana (PROCIGAR) y de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos (ADOCITAB).

“Es la primera vez que el Instituto del Tabaco de RD participa como invitado en este importante evento internacional que es un espacio clave para el intercambio comercial, promoción, innovación y posicionamiento del tabaco dominicano ante 250 expositores internacionales y más de 5,000 visitantes”, expresó el funcionario.

Iván Hernández Guzmán dijo que numerosas tabacaleras dominicanas expusieron sus productos y servicios en atractivos stands que fueron visitados por miles de personas en el Centro de Convenciones y durante la Noche de Cigarros Dominicanos realizada por PROCIGAR.

Resaltó que los cigarros premium dominicanos son reconocidos mundialmente por su elaboración totalmente artesanal, calidad, sabor, añejamiento prolongado, variedad de capas, combustibilidad, textura elástica, aroma equilibrado y una composición armoniosa de aceites y nicotina

BANCO SANTA CRUZ IMPULSA VISTAS DEL LIMONAL, EN LICEY AL MEDIO, SANTIAGO

El Banco Santa Cruz reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector construcción y el crecimiento urbano sostenible, durante la presentación del proyecto residencial Vistas del Limonal, una nueva propuesta habitacional en Santiago.

Fausto Pimentel Peña, presidente del Banco Santa Cruz, destacó la sólida relación que, desde el año 2009, ha unido a la entidad financiera con la empresa Constructora LVP, consolidándose como un vínculo estratégico basado en la confianza, la visión compartida y el crecimiento sostenido.

“Más que un aliado, LVP ha sido un socio estratégico. A lo largo de casi dos décadas, hemos acompañado el desarrollo de más de 10 mil viviendas, cada uno con un propósito claro: transformar espacios en oportunidades y oportunidades en bienestar para las personas”, expresó Pimentel.

“Esta ciudad, nuestra casa, no solo es nuestro lugar de origen, sino también un escenario clave para el desarrollo ordenado, sostenible y de alto impacto”, afirmó Pimentel.

Asimismo, el presidente del Banco Santa Cruz enfatizó que el financiamiento al sector construcción trasciende la simple colocación de créditos, al convertirse en un motor de desarrollo económico y social. “Financiar construcción es impulsar desarrollo, generar empleos, dinamizar economías locales y ser parte de los sueños de miles de familias que encontrarán aquí su hogar, su inversión y su futuro”, indicó.

El ingeniero Nolbert Pérez, presidente de LVP, expresó que Vistas del Limonal con una inversión de RD$7,016 millones, es un proyecto residencial único en Santiago, concebido como una propuesta integral para familias, inversionistas y jóvenes profesionales que buscan calidad de vida, accesibilidad y una inversión segura en Santiago de los Caballeros.

ONPECO denunciando la gasolina cara por la crisis y, además, de mala calidad empeora la situación del consumidor, solicita transparencia en la calidad de la gasolina premium.

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) alerta a la ciudadanía y a las autoridades competentes sobre una situación que podría estar afectando la calidad de los combustibles que reciben los consumidores dominicanos, en particular la gasolina comercializada como premium.

A raíz de una experiencia documentada, en la que algunos vehículos presentaron fallas graves mientras estaban en marcha, se inició un proceso de evaluación técnica que arrojó un resultado preocupante: la presencia de un residuo color café en el sistema de combustible, capaz de comprometer de forma sería el funcionamiento del motor.

El hallazgo, lejos de ser un hecho aislado, plantea serias interrogantes sobre la calidad real del combustible que se expende en el país. Más aún cuando actores del propio sector comercial han señalado que este tipo de anomalías no necesariamente se origina en las estaciones de servicio, sino que podría estar vinculado a etapas previas de la cadena de distribución.

Esa afirmación conduce a un punto crítico: la trazabilidad del combustible. Es imprescindible que las autoridades identifiquen, monitoreen y auditen cada fase del proceso, desde la importación, el almacenamiento y el transporte, hasta la entrega final al consumidor. Solo así será posible determinar responsabilidades y evitar que situaciones como esta continúen ocurriendo.

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