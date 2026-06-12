Gloria Furcal promete impulsar condiciones de vida y de trabajo de administradores del país

Santo Domingo. -La licenciada Floria fue juramentada presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Administración (ADOPA) y afirmó que su principal prioridad es impulsar la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo de los miembros de esa institución.

En su discurso de toma de posesión, Furcal agradeció el cargo y señaló que otra de sus metas es el fortalecimiento institucional de la organización que agrupa a los administradores del país.

Hablando en presencia de dirigentes políticos, académicos y funcionarios del Gobierno, dijo que, para alcanzar esas metas, creará espacios de colaboración que acerquen a la ADOPA a los sectores productivos y gubernamentales.

Aseguró que emprenderá negociaciones con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Ministerio de Administración Pública para mejorar la calidad laboral de los miembros de la entidad.

Afirmó que esos contactos permitirán a la entidad que ahora dirige tener su propio local.

Furcal agradeció la presencia en el acto Peggy Cabral de Peña Gómez, alta dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar; Juan Antonio Cerda Luna, ex secretario general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otras personalidades de la vida nacional.

Además, la dirigente gremial se propone lograr la promoción al mérito académico y profesional, “como eje de la carrera administrativa de cada uno de los miembros de la ADOPA”

La directiva de la entidad la integran, además, los administradores Junior Torres Morel, Cristian Sánchez, Fernando Núñez, José Méndez, Didiel Marcedes, Isabel Acevedo, María Concepción, Teodoro Jiménez, San Pedro Martínez, Emeli Martínez, Eddy de los Santos, Juan Carlos Feliz, Yoel Bottier, Kenia Placencio, Nancy Quezada, Víctor Sánchez, Miley Jiménez, Cirilo Otero, Brayan Pérez y Luz Tejeda.

Furcal expresó que “consolidar esta institución como el principal referente de la administración pública en el país, impulsando la formación continua, a través de post grados y maestrías especialidades, para que nuestros miembros estén actualizados, a la vanguardia de las exigencias globales, es una meta importante de nuestra gestión”.

Asimismo, sostuvo que “sostendremos acuerdo con universidades nacionales e internacionales para promover profesionales que practiquen los valores éticos y fomentar la movilidad profesional con organizaciones académicas “.

Dijo que ningunos de esos logros serían posibles sin la participación de los miembros de la organización, sin sus capacidades, experiencias, entusiasmo y compromiso con el deber y el trabajo en equipo.

Visited 1 times, 1 visit(s) today