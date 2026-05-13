García Fermín arremete contra Leonel Fernández y califica sus críticas económicas de infundadas, cínicas y sin autoridad moral

El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y exministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, calificó este martes como “infundadas, cínicas y carentes de autoridad moral” las declaraciones emitidas por el expresidente Leonel Fernández sobre la situación económica nacional.

García Fermín afirmó que resulta “sorprendente y hasta ofensivo” que quien gobernó la República Dominicana durante doce años, en uno de los períodos de mayor crecimiento económico y bonanza internacional, pretenda hoy presentarse como referente de prudencia fiscal y transparencia administrativa.

“El país no olvida que durante los gobiernos de Leonel Fernández fue cuando se produjo el mayor endeudamiento irresponsable de la historia dominicana hasta ese momento, acompañado de una cultura de despilfarro, privilegios y corrupción administrativa que debilitó las instituciones y profundizó las desigualdades sociales”, expresó.

Sostuvo que las afirmaciones del líder de la Fuerza del Pueblo constituyen un ejercicio de manipulación política dirigido a distorsionar la realidad económica nacional y ocultar el pesado legado que dejaron sus administraciones.

“Leonel Fernández pretende hablar de austeridad y transparencia, cuando el pueblo dominicano recuerda perfectamente los escándalos de corrupción, las sobrevaluaciones de obras públicas, el uso abusivo de los recursos del Estado y una deuda pública que se multiplicó sin que eso se tradujera proporcionalmente en bienestar colectivo”, indicó.

El dirigente del PRM manifestó que el actual gobierno del presidente Luis Abinader ha tenido que enfrentar circunstancias extraordinarias que nunca afrontaron las administraciones peledeístas encabezadas por Fernández, incluyendo una pandemia global, crisis logística internacional, inflación importada, conflictos geopolíticos y los efectos económicos derivados de las guerras internacionales.

“Lo que Leonel Fernández no dice es que este gobierno recibió un país golpeado institucionalmente, con enormes compromisos financieros acumulados y con estructuras públicas debilitadas por años de clientelismo político y corrupción sistémica”, agregó.

García Fermín aseguró que, pese a ese complejo panorama internacional, el gobierno del PRM ha mantenido la estabilidad macroeconómica, la confianza de los organismos multilaterales, el crecimiento de la inversión extranjera y la generación de empleos, preservando además programas de protección social dirigidos a los sectores más vulnerables.

“Mientras Leonel Fernández gobernó en tiempos de vacas gordas y privilegios para grupos económicos vinculados al poder, el presidente Luis Abinader ha gobernado en medio de crisis globales sin precedentes, dando la cara al país con transparencia, responsabilidad y sentido democrático”, afirmó.

El exfuncionario señaló que las críticas del expresidente forman parte de una estrategia de oposición basada en el pesimismo y la desinformación, desconectada de los avances reales que exhibe la República Dominicana en materia de crecimiento económico, recuperación del turismo, exportaciones, zonas francas e institucionalidad democrática.

“Quien permitió que la corrupción se convirtiera en un modelo de administración pública carece de autoridad ética y política para cuestionar los esfuerzos de transparencia y racionalización del gasto que impulsa el gobierno del PRM”, enfatizó.

Finalmente, García Fermín llamó a la población dominicana a no dejarse confundir por discursos “oportunistas y contradictorios”, recordando que fue precisamente durante los gobiernos encabezados por Leonel Fernández cuando se consolidaron prácticas que hoy el país procura superar.

“El pueblo dominicano sabe distinguir entre quienes utilizaron el poder para beneficiar a élites políticas y quienes hoy trabajan para construir un país más transparente, más institucional y con mayores oportunidades para todos”, concluyó.

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