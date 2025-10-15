Fundación Popular e INFOTEP inauguran Centro Formación Río Yuna

Bonao, Monseñor Nouel. – La Fundación Popular y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en coordinación con la Federación de Campesinos hacia el Progreso (FCHP), inauguraron el Centro de Formación Integral Río Yuna, ubicado en la comunidad de Blanco, provincia Monseñor Nouel, el cual ofrecerá programas formativos para jóvenes y adultos, con énfasis en medios de vida sostenibles, formación técnica, producción agropecuaria y prácticas agroecológicas.

Esta acción se enmarca en el Proyecto de Desarrollo Integral Inclusivo en Blanco de la Fundación Popular, una iniciativa impulsada por la Fundación Popular y la Federación de Campesinos hacia el Progreso, que está orientada al fortalecimiento de capacidades en comunidades rurales.

El centro de formación está localizado en el Complejo Ecoturístico Río Blanco y fue habilitado en instalaciones remozadas con recursos de la Fundación Popular y la FCHP. Recibió equipamiento técnico por parte de INFOTEP y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

En el acto de inauguración se realizó un recorrido por sus instalaciones y se presentaron los espacios destinados a aulas y talleres.

Un centro con propósito de desarrollo rural integral

Durante la actividad de apertura formal del centro, los representantes de las instituciones participantes describieron el origen del proyecto y el alcance del acuerdo interinstitucional.

En sus palabras, la señora Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Banco Popular Dominicano, indicó que “en la Fundación Popular este proyecto se vincula al pilar de Desarrollo Comunitario. Desde ahí promovemos intervenciones locales inspiradas en un modelo de comunidades sostenibles. Nos enfocamos en crear infraestructuras resilientes y en apoyar proyectos capaces de generar bienestar real, con resultados medibles y replicables”.

Explicó, además, que ven Blanco como “un ejemplo nacional de desarrollo inclusivo y sostenible”, porque integra medioambiente, educación y economía comunitaria con el objetivo de “generar un cambio profundo, con rostro humano y compromiso colectivo”.

La presidenta de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, señora Cristina Cortorreal, agradeció a las instituciones por el apoyo brindado en la creación del centro de formación, el cual, subrayó, representa una importante oportunidad de desarrollo para la comunidad, especialmente para mujeres, niños y jóvenes.

El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, enfatizó que el Centro de Formación Río Yuna representa un compromiso institucional con la formación técnico-profesional orientada a la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos hídricos.

“Este centro no solo lleva capacitación técnica de calidad a la población, sino que también promueve la conciencia sobre el uso responsable del agua y la preservación de nuestras fuentes naturales, integrando la educación con el desarrollo productivo sostenible”, señaló Santos Badía.

Formación adaptada a las necesidades del entorno

El programa educativo del Centro de Formación Integral Río Yuna estará diseñado para responder a las características productivas y sociales de la región de Blanco, entre ellas la demanda local y las oportunidades de empleo y emprendimiento.

La oferta inicial contempla siete cursos técnicos prioritarios, impartidos en modalidad presencial, en áreas como agroecología, agricultura sostenible, ecoturismo, electricidad, ventas, servicio al cliente y habilidades blandas.

En adición, la formación está dirigida con especial atención a los grupos tradicionalmente menos representados, como las mujeres y los jóvenes entre 15 y 30 años. Además de las capacitaciones técnicas, se incluirán contenidos sobre emprendimiento, gestión comunitaria y sostenibilidad ambiental, para fortalecer las capacidades individuales y colectivas en la región.