SUGIERE CONGRESO OTORGUE PODERES ESPECIALES AL PRESIDENTE PARA MANEJO CAOS DEL TRANSITO

El periodista y escritor Dario Caminero Sánchez sugirió que el Congreso de la República otorgue poderes especiales al presidente Luis Abinader, para que maneje provisional y administrativamente por decreto el caos del tránsito en el país.

Caminero señaló que la actual ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial es muy magnánima y no ha logrado intimidar a los violadores impenitentes, especialmente los motoristas, los cuales dijo, pagan como sin nada las fiscalizaciones de tránsitos impuestas y continúan sin cumplir las normas.

“Por decreto se puede imponer fiscalizaciones más altas que afecten los bolsillos, así como incautación de vehículos por un tiempo determinado y hasta privación de libertad en casos en los que sus acciones pongan en juego la vida propia y de terceros”, precisó.

Dario Camienero Sánchez hizo la sugerencia durante los comentarios habituales que realiza en el Programa “Ventana Noticias”, que produce y conduce los sábados por el canal VTV 32, con 25 años en el aire.

Dijo que unos los graves problemas en las vías es la de estacionar un vehículo paralelo a otro, lo que crea incomodidad, tapones, pérdida de tiempo y hasta altercados. Sugirió imitar las disposiciones de otros países en ese aspecto, estableciendo que las calles de una sola vía, en todo el territorio, solo se permite parquear a la derecha, en las orientaciones de las calles Sur-Norte y Este- Oeste, al igual que en las calles de doble vías, solo se permitan estacionar al lado izquierdo, disponiendo también las orientaciones de la misma referencia de los puntos cardinales. “Esto economiza al Estado tener que estar colocando letreros de “no parquear de este lado” que nadie cumple, argumentó.

Sugirió por igual, que dentro de esas medidas administrativas especiales, se ordene a las compañías de seguros, que emitan con la tarjeta de seguros a los usuarios, un marbete que contenga un código de barra o QR para colocar en lugar visible en todos los vehículos de transporte vial, para que las autoridades del Intrant puedan verificar en tiempo real la legalidad de esa póliza, y si está vigente o vencida.

Caminero aseguró que la única manera de arreglar el transito es con medida que pudieran ser impopulares, pero que toda la sociedad está exigiendo que se tomen para organizar el caos en el transito y la violencia que acarrea creando ya malos y funestos precedentes. Señaló que incluso juristas expertos han expresado que con la actual ley “no se podrá arreglar la situación del transito en la Republica Dominicana, cuando en la misma ni siquiera se ha podido establecer el sistema reducción de puntos en las licencias de conducir, para de acuerdo con las infracciones en el año puedan ser suspendidas”.

Reiteró su sugerencia de que el congreso otorgue poderes especiales al presidente Abinader, lo que puede ser una solución temporal pero que de ser exitosas pueden establecerse en una transformación de la ley 63-17.

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