Frente Amplio realiza 5ta caminata protesta en Nagua contra alto costo de la canasta familiar

Santo Domingo, RD.- El Partido Frente Amplio realizó su quinta caminata protesta en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, contra el alto costo de la canasta básica familiar, exigiendo la rebaja de los alimentos y la medicina y castigo ejemplar a los implicados en el caso SeNaSa.

La caminata protesta partió del Cuerpo de Bomberos y recorrió varias calles populares del municipio de Nagua.

“El alza del costo de la vida, sobre todo alimentos y medicinas, atenta contra la salud y deteriora aceleradamente la vida de las mayorías nacionales que ven como la inflación afecta sensiblemente su poder adquisitivo», manifestó Pedro Baldera German, presidente del Frente Amplio en Nagua.

El dirigente político expresó que la movilización es un llamado al gobierno para que vaya en auxilio de los más necesitados y para que revise su política económica.

La organización política aseveró que este reclamo no es un invento, es una realidad que vive la gente cotidianamente, y la responsabilidad del Gobierno es tomar las medidas, las políticas que detengan la escalada alcista y que produzcan una reducción sustantiva en los precios de los alimentos y de la medicina, porque es insoportable para la mayoría de este país, porque esos niveles de inflación que se están registrando se combinan con una política de salarios miserables.

“Además de la rebaja de precios en la canasta básica familiar, nuestra organización se mantiene vigilante para que haya una investigación exhaustiva y sanción ejemplar para todos los implicados en el caso SeNaSa”, expresó el Partido Político.

Finalmente, el Frente Amplio manifestó que el Gobierno tiene el deber de aplicar medidas que garanticen la estabilidad de los precios de los productos de la canasta básica.