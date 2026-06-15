Franklin García Fermín destaca avances de la educación superior y afirma que David Collado será el candidato presidencial del PRM en 2028

Santo Domingo. – El exministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Franklin García Fermín, destacó los avances alcanzados por el sistema educativo dominicano en los últimos años y expresó su convicción de que David Collado será el candidato presidencial de esa organización política para las elecciones de 2028.

Durante una entrevista concedida al programa Puntos de Vista, transmitido por Color Visión, García Fermín abordó temas relacionados con la educación superior, el desarrollo institucional del país y el panorama político nacional.

En materia educativa, resaltó la transformación experimentada por el sistema de educación superior a partir de la promulgación de la Ley 139-01, así como los esfuerzos orientados al fortalecimiento de la calidad académica, la investigación científica y la formación docente. Asimismo, valoró el proceso de dignificación del magisterio, señalando que los educadores dominicanos cuentan hoy con mayores niveles de preparación profesional y mejores condiciones laborales que en décadas anteriores.

“El país ha logrado avances significativos en la formación de capital humano y posee las condiciones necesarias para consolidarse como un referente académico de la región”, afirmó.

Al referirse al escenario político nacional y al proceso de fortalecimiento institucional que desarrolla el PRM, García Fermín manifestó que David Collado reúne las condiciones necesarias para encabezar la propuesta presidencial de esa organización de cara a los comicios de 2028.

“David Collado será el candidato presidencial del PRM”, expresó de manera enfática, al destacar el liderazgo, la capacidad de gestión, la honestidad y el amplio respaldo popular que ha construido el actual ministro de Turismo.

Según explicó, la trayectoria de Collado como empresario, comunicador, alcalde del Distrito Nacional y ministro de Turismo lo ha convertido en una de las figuras de mayor aceptación dentro y fuera de las filas del partido oficialista. Destacó especialmente su gestión al frente del Ministerio de Turismo, desde donde ha impulsado la recuperación, expansión y fortalecimiento de uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

Las declaraciones de García Fermín se producen en un contexto de reorganización y preparación interna del PRM con miras a los próximos procesos electorales, en medio de especulaciones sobre las distintas figuras que podrían aspirar a la candidatura presidencial de la organización.

Durante la entrevista, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) también anunció la próxima puesta en circulación de su obra literaria Mi padre y las mariposas, una microhistoria basada en hechos reales relacionados con la participación de su padre, quien se desempeñaba como fiscal, en el levantamiento de los cadáveres de las hermanas Mirabal tras su asesinato en 1960.

La presentación de la obra está prevista para el próximo 28 de julio, a las 6:00 de la tarde, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD, en un acto que reunirá a académicos, intelectuales y destacadas personalidades de la vida pública nacional.

Visited 8 times, 8 visit(s) today