FLUP ratifica huelga regional en el Cibao y desautoriza cualquier reunión con representantes del Gobierno

El Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP), encabezado por su presidente Osvaldo Brito, confirmó de manera contundente que la huelga convocada para este 1 de diciembre en toda la región del Cibao se mantiene firme y no será detenida por ningún tipo de presión, campaña de descrédito o intento aislado de negociación.

La jornada de protesta abarcará los municipios y distritos donde las organizaciones sociales han denunciado abandono histórico y reclaman soluciones urgentes: Licey al Medio y Navarrete, municipio de Santiago de los Caballeros; Canca La Reina, distrito municipal de la provincia Espaillat/Moca; el municipio de Moca; Salcedo; y San Francisco de Macorís, entre otros puntos donde las comunidades han decidido unificarse en un mismo reclamo regional.

Osvaldo Brito advirtió que ningún dirigente, activista ni convocante está autorizado a participar en reuniones con autoridades gubernamentales, señalando que cualquier intento de diálogo individual o improvisado busca confundir a la población y debilitar la unidad de las comunidades.

“El pueblo no puede dejarse engañar con falsas promesas ni con campañas de descrédito. La huelga va, porque los reclamos son legítimos, urgentes y necesarios. No tenemos representantes en conversaciones con el Gobierno; cualquier persona que afirme lo contrario está actuando sin el consentimiento del movimiento”, afirmó Brito.

El FLUP y las organizaciones sociales del Cibao recuerdan que entre las principales exigencias se encuentran: mejoras en los servicios básicos, agua potable, solución definitiva a los apagones, reparación y asfaltado de caminos vecinales, terminación de obras paralizadas y atención a múltiples problemáticas comunitarias que por años han sido ignoradas.

