Expo Emprende 2025 anuncia novedades y alianzas en su segunda edición

Santo Domingo, 18 de septiembre de 2025. La plataforma de emprendimiento Expo Emprende EnPro presentó oficialmente su segunda edición, cargada de novedades, alianzas institucionales y una agenda de alto nivel que se desarrollará los días 25 y 26 de octubre en el renovado Hotel Hispaniola, Santo Domingo.

El encuentro, que reunió a autoridades, empresarios, líderes comunitarios y patrocinadores, estuvo encabezado por la CEO y fundadora de Expo Emprende, Elizabeth Vargas (Ely Vargas), quien reafirmó el compromiso de la feria con la formación emprendedora, la expansión de marcas y la creación de espacios de conexión y crecimiento.

“Expo Emprende no es solo una feria, es un movimiento que impulsa el talento dominicano y su proyección internacional. Este año venimos renovados y con el firme propósito de abrir más oportunidades, más conexiones y más crecimiento para todos. Más de 87 marcas nos acompañarán y esperamos recibir alrededor de 1,000 personas cada día en el Hotel Hispaniola. Lo que viene es grande: aprendizaje, innovación y experiencias que marcarán un precedente en el ecosistema emprendedor del país”, afirmó Vargas.

Una agenda más robusta e innovadora

El productor y coordinador general del evento, Jorge Espinosa, destacó que Expo Emprende 2025 llega con una programación más diversa y enriquecida, que combina formación, experiencias y espacios de diálogo:

“Este año apostamos por crecer, innovar y trascender. Contaremos con paneles como Mujeres Pro, Líderes de la Comunidad y el Panel Cristiano Pro, que reflexionará sobre la fe como motor de los proyectos”.

La agenda incluye conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales, foros académicos en alianza con la UASD, Promipyme y otras entidades, así como actividades familiares en la Zona Garden Food Truck y el espacio Salud & Bienestar. Además, se anunció el After Party oficial, pensado como un innovador espacio de networking y confraternidad.

Primicia: Desafío Emprendedor

Entre las grandes novedades se presentó el Desafío Emprendedor, un reality show donde los participantes competirán en mentorías, procesos de exposición y desarrollo de marca. Los ganadores recibirán becas académicas y registros de propiedad intelectual como parte de los premios. La iniciativa fue anunciada por las emprendedoras Yeraldin Rivas y Sol Bautista.

Alianzas y respaldos

Durante la rueda de prensa se dieron a conocer las alianzas estratégicas que respaldan la feria, con la participación de universidades, ministerios, entidades financieras y empresas privadas comprometidas con el fomento del emprendimiento. Entre los aliados destacados se encuentran la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la Facultad de Mercadeo de la UASD, la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME), Promipyme y figuras del sector privado como Hirbin Manzueta, fundador de Behind RD.

Una visión de país

El cofundador de Expo Emprende, Rogel Mercado, cerró la rueda de prensa con un mensaje inspirador:

“Expo Emprende EnPro no es un evento que ocurre en dos días… es una experiencia que se queda en cada marca, en cada alianza y en cada persona que decide creer en sí misma. Gracias por apostar al talento dominicano y por ser parte de esta visión que construimos juntos. Lo que viene será aún más grande: nuevas oportunidades, más historias de éxito y un ecosistema emprendedor más fuerte y unido”.