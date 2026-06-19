ETED posiciona los centros de datos como infraestructura crítica para la transición energética dominicana en su Sala de Energía y Sostenibilidad

Santo Domingo junio 2026. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) dedicó la segunda edición de su Sala de Energía y Sostenibilidad al análisis del papel estratégico de los centros de datos en la transición energética y digital del país, destacando su creciente impacto sobre la planificación y operación de los sistemas eléctricos modernos.

La actividad estuvo a cargo de Hafet Guerrero, director de Tecnología y Telecomunicaciones de la ETED, quien expuso cómo los centros de datos han pasado de ser instalaciones de soporte a convertirse en componentes críticos para la continuidad operativa, la ciberseguridad y la toma de decisiones estratégicas en el sector eléctrico.

Al respecto, Guerrero expresó que «operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado en un entorno de mayor complejidad tecnológica exige infraestructuras digitales capaces de responder en tiempo real. Los centros de datos ya no son un soporte: son parte del sistema de transmisión».

Asimismo, señaló que herramientas como la automatización, el monitoreo en tiempo real, la analítica avanzada y las soluciones de almacenamiento energético exigen plataformas digitales resilientes, capaces de procesar grandes volúmenes de información con altos estándares de disponibilidad y seguridad, como condición para integrar nuevas fuentes de generación y garantizar la estabilidad del SENI.

Desde una visión complementaria, Yomayra Martinó Soto, asesora de Sostenibilidad y Gobernanza de la ETED, expresó que el fortalecimiento de la gobernanza de la empresa, incluye ¨preparar nuestros sistemas y nuestra gente para atender esta nueva demanda significa fortalecer la resiliencia del país, habilitar la innovación y crear las condiciones para una transición energética más segura y competitiva siguiendo las mejores prácticas internacionales en la materia¨.

La Sala de la Energía y Sostenibilidad es una iniciativa impulsada por la gestión del vicepresidente ejecutivo Alfonso Rodríguez Tejada, orientada a consolidar en la ETED una cultura de innovación operativa y mejora continua. Con esta segunda edición, la institución reafirma su lugar no solo como operadora de la red de transmisión nacional, sino como referente en la conversación sobre el futuro energético del país.

Sobre la ETED

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) es responsable de operar, mantener y expandir la red de transmisión en alta tensión de la República Dominicana, garantizando la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). A través de infraestructura estratégica, innovación tecnológica y gestión especializada, la ETED se consolida como habilitador de la transición energética y digital del país.

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