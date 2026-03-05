Entrenan empleados del Monumento de Santiago para atender a visitantes con discapacidad

Santiago, R.D. – Como parte de su estrategia de inclusión de Personas con Discapacidad, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), junto a la Fundación Probien, realizaron el taller inmersivo “Atrévete a Ponerte en Mi Lugar”, en el cual fortalecieron la cultura inclusiva de los colaboradores del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración.

Durante el taller, el equipo del patrimonio cultural experimentó los desafíos cotidianos de las personas con discapacidad y movilidad reducida, a través de la identificación de barreras físicas, actitudinales y comunicacionales a través de dinámicas de simulación.

“Este es el primero de una serie de talleres de capacitación y sensibilización que harán del emblemático Monumento de Santiago un espacio cultural sin barreras, como parte del

plan de adecuación accesible bajo el mecenazgo de APAP”, indicó Mildred Minaya, vicepresidente de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP.

“Con estas acciones, APAP reafirma su visión de construir ciudades sostenibles y equitativas donde la cultura sea un derecho compartido”, concluyó la ejecutiva.

“El alcance de este proyecto permitirá que las personas con discapacidad accedan a este museo de una manera más segura y que vivan una experiencia completamente transformadora en el museo y sus espacios de esparcimiento”, expresó María Belissa Ramírez, gobernadora del Monumento a los Héroes de la Restauración.

La iniciativa de adecuación contempla la intervención de las instalaciones del monumento con elementos de accesibilidad física, facilitando el desplazamiento desde el área exterior hasta las zonas internas del espacio, con el propósito de contribuir con un recorrido más seguro y autónomo para todos los visitantes, especialmente para personas con discapacidad o movilidad reducida.

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