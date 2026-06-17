Encuesta a boca de urna en la UASD: Jorge Asjana David 46 % y Radhames Silverio 43 %

Santo Domingo, República Dominicana. – La firma encuestadora Grupo de Comunicaciones Melvinson Almánzar (GRUMERA, SRL), RNC 132156595, informó este miércoles los resultados preliminares de su encuesta a boca de urna realizada durante el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

De acuerdo con los datos recopilados hasta la 1:00 de la tarde, el candidato Jorge Asjana David obtiene una intención de voto de 46.95 %, mientras que el candidato Radhamés Silverio registra 42.05 %. Asimismo, un 3 % de los consultados prefirió no responder sobre el candidato por el cual ejerció su voto.

El estudio fue realizado mediante entrevistas presenciales a la salida de los centros de votación, con una muestra de 400 votantes, seleccionados de manera aleatoria durante la jornada electoral. La composición de la muestra estuvo integrada por 85 % de profesores, 10 % de estudiantes y 5 % de empleados administrativos, en correspondencia con la estructura del padrón electoral universitario.

Los resultados reflejan una ventaja de 4.90 puntos porcentuales a favor de Jorge Asjana David sobre Radhamés Silverio al momento del levantamiento de la información. No obstante, GRUMERA, SRL precisó que se trata de una medición realizada durante el desarrollo de las votaciones y que los resultados oficiales corresponden exclusivamente a los organismos electorales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La empresa indicó que la encuesta fue levantada siguiendo procedimientos técnicos de recolección y procesamiento de datos, con el objetivo de ofrecer una radiografía del comportamiento electoral de los votantes universitarios durante la jornada.

Ficha Técnica

Firma encuestadora: GRUMERA, SRL

GRUMERA, SRL RNC: 132156595

132156595 Tipo de estudio: Encuesta a boca de urna (Exit Poll)

Encuesta a boca de urna (Exit Poll) Fecha de levantamiento: Día de las elecciones de la UASD

Día de las elecciones de la UASD Hora de corte: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Tamaño de la muestra: 400 votantes

400 votantes Composición de la muestra: 85 % profesores, 10 % estudiantes y 5 % empleados

85 % profesores, 10 % estudiantes y 5 % empleados Resultados: Jorge Asjana David: 46.95 % Radhamés Silverio: 42.05 % No respondió: 3 %



Departamento de Comunicación

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