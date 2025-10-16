En Día Mundial de la Alimentación gobierno reafirma compromiso con la eliminación del hambre con creación de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC)

Santo Domingo. –Con motivo del Dia Mundial de la Alimentación, el director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Méndez, consideró como un paso firme hacia la consolidación de una política integral de asistencia en el país la creación de esta nueva institución que representa una visión moderna y humanista del Estado, orientada a garantizar el derecho a una alimentación digna, nutritiva y accesible para todos los dominicanos.

Destacó que, bajo las directrices del presidente de la República, Luis Abinader, DASAC, surge como parte de una estrategia de transformación institucional que une esfuerzos para optimizar los programas de asistencia social y garantizar transparencia, eficiencia y cobertura en la distribución de alimentos y ayudas comunitarias.

“Como primer director general de la nueva Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), asumo con profundo orgullo y sentido de responsabilidad el compromiso que ha puesto en mí el presidente Luis Abinader, para que bajo su visión podamos liderar una institución que nace para fortalecer la lucha contra el hambre y garantizar que ninguna familia dominicana se quede atrás”, declaró.

Así mismo expresó que la celebración del Día Mundial de la Alimentación constituye una oportunidad para renovar el compromiso de República Dominicana, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el de “Hambre Cero”, impulsando acciones que promuevan el acceso equitativo a los alimentos y la reducción de la pobreza.

El funcionario señaló la importancia de garantizar una buena alimentación que es un derecho constitucional y una expresión del respeto a la dignidad humana. Destacando que cada ración cocida o cruda que llega a la mesa de una familia dominicana representa el compromiso y esfuerzo de un gobierno que cree firmemente en trabajar por el bienestar de la gente.

Dijo que según como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la alimentación es un derecho humano, esencial para una vida digna y saludable.

“Desde aquí serviremos con el corazón, con transparencia y con resultados, para que cada alimento distribuido siga alimentando lo más importante: la esperanza”, apuntó.

Explicó que alimentar no es solo servir comida, es cuidar, acompañar y tender la mano a quien más lo necesita, ejecutando políticas que propicien la reducción de la pobreza y la disponibilidad de alimentos de calidad para la población vulnerable del país.

Día Mundial de la Alimentación

El Día Mundial de la Alimentación fue establecido oficialmente por la FAO en 1979. La fecha conmemora la fundación del organismo, ocurrida el 16 de octubre de 1945, cuando se creó para coordinar los esfuerzos internacionales en materia de agricultura, alimentación y desarrollo rural.

La organización de las Naciones Unidas (ONU) y conmemoran el Día Mundial de la Alimentación con el objetivo de reflexionar sobre el desafío global del hambre y promover la acción colectiva para erradicarla.