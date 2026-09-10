“El Templo la Trinidad celebró su 50 aniversario de fe, esperanza y servicio a la comunidad»

El Templo La Trinidad celebró su 50 aniversario, reafirmando su misión de servir a la comunidad y llevar esperanza a cientos de familias mediante programas orientados al bienestar físico, emocional y espiritual, así como a la capacitación y formación integral de niños, niñas y adolescentes.

El pastor principal de TLT, reverendo Esdras Kelly, elevó su gratitud a Dios por permitir que la congregación alcanzará cinco décadas de trayectoria, al tiempo que agradeció a la comunidad cristiana y a la sociedad dominicana por acompañar esta historia de fe, solidaridad y servicio.

Destacó que el aniversario representa una oportunidad para reconocer a todas las personas que han contribuido al crecimiento de la obra.

“Llegar a los 50 años es un testimonio de la dedicación, la fe y el compromiso profundo que tiene TLT con la comunidad. No solo celebramos nuestra historia, sino a cada persona, familia y voluntarios que han caminado de la mano con este hermoso proyecto de construir una comunidad más fuerte y unida”, expresó el reverendo Kelly.

La historia del Templo La Trinidad comenzó en agosto de 1976, con una escuela bíblica iniciada por Linda, hija de los misioneros norteamericanos Norman y Martha Lesterjette, en la marquesina de su residencia. Con el paso del tiempo, aquella pequeña obra fue creciendo hasta establecerse en su actual local de la calle Mario García Alvarado, en el Ensanche Quisqueya. A lo largo de su trayectoria, la congregación ha sido dirigida por los pastores Norman y Martha Lesterjette, Manuel y Bienvenida Rivera, Jhorman y Diana Rivera, y actualmente por Esdras y Elen Kelly.

Durante estas cinco décadas, TLT se ha convertido en un pilar de apoyo espiritual, social y humano para el Ensanche Quisqueya, extendiendo además su influencia mediante la multiplicación de nuevas iglesias en el Distrito Nacional y el respaldo a otras congregaciones en diferentes puntos del territorio nacional. Su labor se ha mantenido enfocada en compartir el mensaje cristiano y, al mismo tiempo, responder a las necesidades concretas de las familias.

Como parte de su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad, TLT ofrece servicios médicos, una unidad de terapia y salud mental con terapeutas y psiquiatra, agua purificada, servicios educativos y un banco de alimentos.

También desarrolla un seminario prematrimonial que durante 20 años ha acompañado y capacitado a parejas con el apoyo de profesionales de distintas disciplinas, con el propósito de contribuir a la construcción de matrimonios sólidos y saludables.

La celebración del 50 aniversario incluyó un día especial junto a la comunidad, con actividades para diferentes edades, entre ellas un torneo de baloncesto para jóvenes, un taller de pintura para adolescentes, actividades dirigidas a las niñas, un operativo médico, comida para los asistentes y otras amenidades.

Con esta jornada, Templo La Trinidad celebró medio siglo de servicio ininterrumpido, renovando su compromiso de seguir siendo un espacio donde la fe se traduzca en esperanza, solidaridad y oportunidades para transformar vidas.

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