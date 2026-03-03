El motorola razr fold redefine la productividad y el entretenimiento, marcando una nueva era para la familia razr y los smartphones plegables

BARCELONA, 2 DE MARZO DE 2026 -. El futuro plegable ha llegado oficialmente a Motorola. En el marco del MWC, la compañía anunció el motorola razr fold, una nueva y audaz incorporación a la familia razr y el primer smartphone plegable tipo libro de Motorola, que se convierte en un amplio lienzo para trabajar, crear y jugar sin límites. Con una pantalla externa sorprendentemente delgada de 6,6 pulgadas que se transforma en un espacioso lienzo LTPO 2K de 8,1 pulgadas cuando se despliega, el razr fold está diseñado para la productividad, la creatividad y el entretenimiento de última generación. Calificado como el sistema de cámara n.º 1 en smartphones plegables según DXOMARK1, con una de las baterías más grandes disponible en un plegable,2 rendimiento potente, herramientas de IA, y diseños flexibles con soporte para moto pen ultra,3 este dispositivo establece un nuevo estándar en cuanto a lo que puede hacer un teléfono plegable, uniendo sin esfuerzo el trabajo y el ocio en un dispositivo elegante y meticulosamente diseñado.

Entretenimiento puro en un dispositivo que cabe en el bolsillo

Delgado y ligero, pero extremadamente resistente, el motorola razr fold está diseñado para el ritmo de la vida moderna, creado para moverse sin esfuerzo entre el trabajo, el ocio y todo lo demás. A pesar de incorporar un sistema de cámara líder en el sector y una batería de gran capacidad, el razr fold tiene un grosor de solo 4,6 mm cuando está abierto y de 9,9 mm cuando está cerrado. Es increíblemente ligero, pero se siente sólido en la mano gracias a una bisagra en forma de lágrima de acero inoxidable diseñada con precisión que guía cada apertura y cierre, protegiendo la pantalla y proporcionando una resistencia duradera en la que se puede confiar, día tras día.

Debajo de la pantalla, una placa interior de titanio ayuda a distribuir la presión de manera uniforme a lo largo del plegado, lo que permite que la pantalla vuelva a su forma original después de cada apertura y cierre, manteniendo la consistencia a lo largo del tiempo. En combinación con el cristal ultrafino y un film antishock, este avanzado diseño ha sido probado para soportar más de 10 años de plegados diarios, conservando un aspecto suave y sin arrugas. Por fuera, el razr fold es el primer smartphone del mundo con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3. En las pruebas internas de Motorola, el razr fold logró un rendimiento en caídas un 75 % superior al de los dispositivos de la generación anterior5, lo que demuestra que el diseño plegable de vanguardia también puede ser increíblemente resistente.

Al abrir el razr fold se puede disfrutar de una pantalla amplia y vibrante, diseñada para la multitarea, los juegos y el streaming cinematográfico. Con la pantalla interior más brillante de todos los plegables del mercado,6 el razr fold permite a los usuarios disfrutar al máximo de su teléfono incluso con luz solar directa y brillante. Disfruta del audio con Dolby Atmos®, que revela una mayor profundidad, claridad y detalles para una experiencia de audio envolvente. Y la calidad en audio no termina ahí: es el único plegable con tecnología Sound by Bose: los altavoces estéreo del razr están ajustados por expertos con ecualizador para ofrecer un sonido rico y cautivante.

Al cerrar el razr fold, se transformará en un compañero compacto y elegante que se adapta perfectamente a cualquier momento. Y hay más formas de utilizar el razr fold que van mucho más allá de simplemente abrirlo o cerrarlo. Dóblalo en modo laptop para escribir cómodamente y realizar múltiples tareas, o dóblalo en modo carpa para ver contenido. Con un cambio fluido entre tareas, flujos de trabajo naturales en pantalla dividida y más espacio para disfrutar del entretenimiento, el razr fold convierte el flujo diario en algo natural. Su diseño adaptable funciona también como un trípode estable para capturar imágenes sin usar las manos, y su forma plegable hacia delante hace que la productividad con múltiples pantallas sea más fluida y flexible que nunca.

El razr fold está disponible en dos acabados refinados: Pantone® Blackened Blue, con un acabado tejido inspirado en el piqué de diamantes y diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional, y Pantone® Lily White, con un acabado inspirado en la seda, con un brillo suave y una calidez elevada. Además, Motorola está lanzando un razr fold especialmente diseñado para la FIFA World Cup 26™ Collection. Cada acabado refleja una faceta diferente de la elegancia contemporánea. Con bordes suavemente redondeados y una estructura equilibrada y de alta calidad, el razr fold transmite una sensación de lujo, ya sea trabajando, creando con el lápiz óptico o cambiando sin esfuerzo entre abierto y cerrado

Sistema de cámara insignia, ahora en un dispositivo plegable.

El motorola razr fold cuenta con un sistema de cámara que redefine lo que es posible en un dispositivo plegable. Galardonado con la codiciada DXOMARK Gold Label por su excelencia en imagen,1 el sistema de cámara del razr fold impresiona con un conjunto de hardware y software de cámara líder en el sector, que incluye:

Sensor principal de 50 MP ⁷, el Sony LYTIA™ 828 de 50 MP de última generación, nuestro sensor de 50 MP más grande hasta la fecha para grabar videos cinematográficos con Dolby Vision®. Funciona a la perfección con la avanzada tecnología de imagen basada en IA para ofrecer fotos con una claridad impresionante, colores vivos y adaptabilidad en tiempo real. Graba y edita impresionantes videos 8K . La tecnología de imagen Dolby Vision® , adoptada por los mejores cineastas y narradores del mundo, transforma el contenido con ricos detalles cinematográficos, proporcionando colores cautivadores, un contraste más nítido y detalles más ricos. Captura con confianza el mundo tal y como lo ves con colores y tonos de piel Pantone™ Validated que simulan de forma auténtica toda la gama de colores Pantone del mundo real. 8

⁷, el Sony LYTIA™ 828 de 50 MP de última generación, nuestro sensor de 50 MP más grande hasta la fecha para grabar videos cinematográficos con Dolby Vision®. Funciona a la perfección con la avanzada tecnología de imagen basada en IA para ofrecer fotos con una claridad impresionante, colores vivos y adaptabilidad en tiempo real. Graba y edita impresionantes . La tecnología de imagen , adoptada por los mejores cineastas y narradores del mundo, transforma el contenido con ricos detalles cinematográficos, proporcionando colores cautivadores, un contraste más nítido y detalles más ricos. Captura con confianza el mundo tal y como lo ves con que simulan de forma auténtica toda la gama de colores Pantone del mundo real. Teleobjetivo periscopio de 50 MP , 7 nuestro avanzado sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, que cuenta con un teleobjetivo periscopio para una resolución excepcional incluso desde la distancia. Acerca la imagen 3 veces con una claridad óptica extrema, mientras que el OIS mantiene cada toma estable. Para escenas lejanas, ve más allá con el Super Zoom Pro de hasta 100x con tecnología moto ai, que enfoca de forma inteligente los sujetos lejanos para obtener detalles más nítidos.

, nuestro avanzado sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, que cuenta con un teleobjetivo periscopio para una resolución excepcional incluso desde la distancia. Acerca la imagen 3 veces con una claridad óptica extrema, mientras que el mantiene cada toma estable. Para escenas lejanas, ve más allá con el con tecnología moto ai, que enfoca de forma inteligente los sujetos lejanos para obtener detalles más nítidos. Lente ultra gran angular de 50 MP 7 con un campo de visión de 122°, que permite encuadrar sin esfuerzo más paisajes o personas. La función Macro Vision integrada se acerca hasta 3,5 cm para realizar primeros planos extremos que capturan hasta el más mínimo detalle.

con un campo de visión de 122°, que permite encuadrar sin esfuerzo más paisajes o personas. La función Macro Vision integrada se acerca hasta 3,5 cm para realizar primeros planos extremos que capturan hasta el más mínimo detalle. La cámara interna para selfies de 32 MP9 captura selfies con un detalle impresionante, listos para compartir. La tecnología Quad Pixel aumenta la sensibilidad para obtener fotos más nítidas y un contraste más rico, incluso en condiciones de iluminación difíciles. La grabación de video 4K ofrece vídeos selfies con colores vivos y una claridad magnífica. Y con moto ai, cada imagen se optimiza de forma inteligente para que el tono de piel, la expresión y el ambiente se vean exactamente como los usuarios desean. Una cámara selfie externa de 20 MP ofrece aún más opciones para capturar contenido, con la flexibilidad de realizar videollamadas o selfies en modo laptop.

Y gracias al diseño adaptable del razr fold, los usuarios pueden capturar contenido de forma más creativa que nunca. Se mantiene en pie por sí solo como un trípode integrado, lo que proporciona una flexibilidad de encuadre sin manos que los teléfonos tipo barra simplemente no pueden ofrecer.

Productividad impulsada por la IA desplegada

El rendimiento inteligente es el núcleo del razr fold, profundamente integrado en la experiencia plegable a través de una IA más inteligente e intuitiva. Transforma las interacciones diarias con ayuda y creatividad adicionales gracias a moto ai. Diseñado sobre una base de más de un millón de usuarios mensuales, ofrece sugerencias útiles como “¿Qué me perdí?”, que te ofrece un resumen personalizado de las notificaciones más importantes,10 y “Prestar atención”, que transcribe conversaciones importantes en tiempo real.11 El razr fold también ofrece la flexibilidad de explorar más opciones de IA y la libertad de elegir la aplicación adecuada para cada momento, ya sea para obtener respuestas rápidas a través de Microsoft Copilot, descubrir nuevas posibilidades con Google Gemini12 o potenciar las búsquedas con Perplexity AI.

La plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 5 ofrece un rendimiento ultrafluido que potencia la IA, mejorando el rendimiento, la calidad de la cámara y la eficiencia, todo al mismo tiempo. Disfruta de actividades multitarea y un gaming fluidos con 16 GB de RAM13 y la ayuda adicional de RAM Boost14, y almacena años de fotos, videos y recuerdos con hasta 1 TB de almacenamiento13.

El motorola razr fold utiliza un avanzado sistema de refrigeración líquida para ofrecer un rendimiento más fluido y constante durante el gaming, el streaming y la multitarea. Al gestionar el calor de forma más eficiente, ayuda a que el teléfono se mantenga cómodo en la mano y mantiene la velocidad sin ralentizaciones repentinas. Y con hasta siete actualizaciones del sistema operativo Android™ y hasta siete años de actualizaciones de seguridad,⁴ los usuarios del motorola razr fold pueden disfrutar todo este potente rendimiento durante muchos años.

Batería revolucionaria y carga ultrarrápida.

Ofrece una de las baterías más grandes disponible en un dispositivo plegable.² La enorme batería de 6000 mAh permite a los usuarios capturar y editar contenido durante horas y realizar múltiples tareas en diferentes aplicaciones sin preocuparse por quedarse sin batería15, 16. Gracias a la revolucionaria tecnología de silicio y carbono, disfruta de una batería de larga duración y un diseño ultradelgado, sin comprometer el rendimiento.

A nadie le gusta correr contra reloj para cargar el teléfono antes de una gran noche de fiesta o un día ajetreado en el trabajo. Con el cargador TurboPower™ de 80 W, incluido dentro de la caja en América Latina, se pueden conseguir hasta más de 12 horas de potencia en solo 12 minutos,17 para que los usuarios puedan recargar rápidamente y volver a lo que realmente importa. Para una recarga sin cables, la carga inalámbrica TurboPower™ de 50 W18 resulta muy útil.

Control preciso con moto pen ultra

moto pen ultra pone la precisión creativa y la productividad directamente en manos de los usuarios, transformando el razr fold en un potente lienzo digital y un espacio de trabajo flexible.3 Diseñada para ofrecer precisión y fluidez, el lápiz inteligente ultrafino proporciona una alta precisión con sensibilidad a la presión, detección de inclinación, baja latencia y un fiable rechazo de la palma de la mano, lo que garantiza que cada trazo se realice exactamente donde se desea.

Permite anotar documentos sin esfuerzo, recortar y mover texto o imágenes, capturar instantáneas de pantalla y cambiar los estilos de lápiz o pincel con un control intuitivo. Una barra de herramientas rápida, inteligente y contextual muestra las herramientas favoritas cuando los usuarios las necesitan, mientras que la función de desplazamiento, Quick Clip, Sketch to Image y Speed Share ayudan a los usuarios a trabajar más rápido sin perder la concentración. moto pen ultra cuenta con una batería que dura todo el día15 con el estuche de transporte y es compatible con la carga rápida, por lo que siempre está listo cuando surgen las ideas.

razr fold FIFA World Cup 26™ Collection

La FIFA World Cup 26™ Collection aporta un aspecto inspirado en el torneo a la gama plegable de Motorola con un razr fold especialmente diseñado que combina un estilo audaz y una artesanía premium. Un patrón texturizado de puntos en relieve inspirado en las texturas y los materiales del juego añade profundidad táctil y mejora el agarre, mientras que los detalles brillantes del “26” le dan al dispositivo un atractivo distintivo y coleccionable. En el centro del diseño se encuentra el logotipo oficial de la FIFA World Cup 26™ en acero inoxidable con baño de oro de 24 quilates, un toque final que transforma el teléfono en un recuerdo imborrable para los aficionados.

Disponibilidad

El motorola razr fold estará disponible para su compra en los próximos meses en determinados países de América Latina, América del Norte, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico. Para obtener información sobre precios y disponibilidad a nivel local, ponte en contacto con tu equipo de relaciones públicas local.

