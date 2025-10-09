El domingo 19 de octubre marcharemos hacia el Palacio Nacional en defensa del agua y la vida.
Saliendo a las 10.00 de la mañana del Parque Enriquillo en el Distrito Nacional, Juntos y juntas detendremos el proceso destructivo y de retroceso democrático que vive el país.
Los movimientos sociales y ambientales de la Republica Dominicana tomaremos las calles para que se respete la soberanía popular-nacional, y parar la imposición de proyectos y reformas regresivas que perjudican al país.
El gobierno, las corporaciones mineras transnacionales y las elites económicas violan la constitución y las leyes cuando imponen proyectos en contra de la voluntad de las comunidades y sectores sociales perjudicados.
Esta marcha forma parte de un plan escalonado de movilizaciones sociales que en las próximas semanas y meses subirán de nivel, si no hay respuestas positivas desde la dirección del Estado.
Exigimos:
· Cancelar permiso de estudio de impacto ambiental otorgado a GoldQuest en el Proyecto Romero en San Juan y prohibir la explotación minera en la cordillera central, madre de las aguas.
· Detener la nueva presa de colas de 3.8 kilómetros en El Naranjo – Cotui y someter a revisión independiente y referendo popular las pretendidas operaciones de la Barrick Gold hasta el año 2049.-
· Cancelar todos los proyectos que no tengan licencia social comunitaria, como los de GoldQuest, Unigolg, Barrick Gold, Belfond, Docalza, Las Placetas, Barcazas, destrucción ríos y otros.
· Atención inmediata para demandas históricas de sectores sociales y comunidades que reclaman sus derechos.
Los derechos de la población trabajadora: mujeres, niños /as, jóvenes, envejecientes, discapacitados, sectores discriminados, la educacion, la salud, seguridad social, cesantía, están por encima del afán de lucro de las corporaciones y la corrupción de las elites económicas y políticas.
FIRMADO
• Coordinadora Popular Nacional (CPN).
* Red Socio ambiental Nacional.
* Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
* Suroeste Unido por el Agua y la Vida.
* Coalición por una Seguridad Social Digna.
* Coalición Podemos.
* Coalición Socio ambiental en Defensa de la Sierra.
• Articulación Nacional Campesina (ANC).
* Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres.
• Unión Anti-Barcazas Los Negros / Azua.
• Campamento Loma Miranda.
* Coalición de Organizaciones Sociales, Feministas, Ambientales y Gremiales del Cibao.
* Bloque Popular Jesús Adón.
* Federación Nacional de Transportistas La Nueva Opción (FENATRANO).
• Coalición Enriquillo.
· Centro de Promocion Campesina Sebastian Lemba, Región Enriquillo.
· Comité Intercomunitario La Cuenca Por Dentro (CODEI).
· Comité Comunidades Afectadas por la Presa de Monte Grande.
· Comité de Desarrollo de Hato Nuevo Corte, Azua.
· Confederación Campesina y Barrial de la Región Sur –El Retoño-
* Coalición Ambiental del Noroeste-COANOR-
• Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop).
* Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC).
* Movimiento Justicia Climática Republica Dominicana.
* Sociedad Ecológica de San Juan.
* Centro de solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER).
• Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer -CUDEM-.
• Confederación Nacional de Mujeres del Campo -CONAMUCA-
Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM).
• Coalición por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la Provincia Peravia.
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
* Foro Feminista Magaly Pineda.
• Espacio Nacional Por Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE).
• Comisión Ambiental por la Esperanza del Río Ozama-CAMBIESO-
• Instituto de Abogados Para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).
* Red Urbano-Popular de la República Dominicana -RUP-
* Colectivo Popular de San Francisco Macorís.
• Movimiento Popular los Peregrinos de Moca.
* Conjunto Comunitario para la Defensa de la Salud Publica y la No Privatización de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aibar.
• Unión de Trabajadores Cañeros (UTC).
• Frente de Lucha Unidad y Progreso – FLUP.
• Movimiento Reconocido.
Movimiento Agroecológico Latinoamericano Republica Dominicana (MAELA).
• Fundación Expresiones Arte Salud y Género (FEARSAGE).
Santo Domingo, República Dominicana.
8 de octubre del 2025.-