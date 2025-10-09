El domingo 19 de octubre marcharemos hacia el Palacio Nacional en defensa del agua y la vida.

Saliendo a las 10.00 de la mañana del Parque Enriquillo en el Distrito Nacional, Juntos y juntas detendremos el proceso destructivo y de retroceso democrático que vive el país.

Los movimientos sociales y ambientales de la Republica Dominicana tomaremos las calles para que se respete la soberanía popular-nacional, y parar la imposición de proyectos y reformas regresivas que perjudican al país.

El gobierno, las corporaciones mineras transnacionales y las elites económicas violan la constitución y las leyes cuando imponen proyectos en contra de la voluntad de las comunidades y sectores sociales perjudicados.

Esta marcha forma parte de un plan escalonado de movilizaciones sociales que en las próximas semanas y meses subirán de nivel, si no hay respuestas positivas desde la dirección del Estado.

Exigimos:

· Cancelar permiso de estudio de impacto ambiental otorgado a GoldQuest en el Proyecto Romero en San Juan y prohibir la explotación minera en la cordillera central, madre de las aguas.

· Detener la nueva presa de colas de 3.8 kilómetros en El Naranjo – Cotui y someter a revisión independiente y referendo popular las pretendidas operaciones de la Barrick Gold hasta el año 2049.-

· Cancelar todos los proyectos que no tengan licencia social comunitaria, como los de GoldQuest, Unigolg, Barrick Gold, Belfond, Docalza, Las Placetas, Barcazas, destrucción ríos y otros.

· Atención inmediata para demandas históricas de sectores sociales y comunidades que reclaman sus derechos.

Los derechos de la población trabajadora: mujeres, niños /as, jóvenes, envejecientes, discapacitados, sectores discriminados, la educacion, la salud, seguridad social, cesantía, están por encima del afán de lucro de las corporaciones y la corrupción de las elites económicas y políticas.

FIRMADO

• Coordinadora Popular Nacional (CPN).

* Red Socio ambiental Nacional.

* Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

* Suroeste Unido por el Agua y la Vida.

* Coalición por una Seguridad Social Digna.

* Coalición Podemos.

* Coalición Socio ambiental en Defensa de la Sierra.

• Articulación Nacional Campesina (ANC).

* Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres.

• Unión Anti-Barcazas Los Negros / Azua.

• Campamento Loma Miranda.

* Coalición de Organizaciones Sociales, Feministas, Ambientales y Gremiales del Cibao.

* Bloque Popular Jesús Adón.

* Federación Nacional de Transportistas La Nueva Opción (FENATRANO).

• Coalición Enriquillo.

· Centro de Promocion Campesina Sebastian Lemba, Región Enriquillo.

· Comité Intercomunitario La Cuenca Por Dentro (CODEI).

· Comité Comunidades Afectadas por la Presa de Monte Grande.

· Comité de Desarrollo de Hato Nuevo Corte, Azua.

· Confederación Campesina y Barrial de la Región Sur –El Retoño-

* Coalición Ambiental del Noroeste-COANOR-

• Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop).

* Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC).

* Movimiento Justicia Climática Republica Dominicana.

* Sociedad Ecológica de San Juan.

* Centro de solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER).

• Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer -CUDEM-.

• Confederación Nacional de Mujeres del Campo -CONAMUCA-

Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM).

• Coalición por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la Provincia Peravia.

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

* Foro Feminista Magaly Pineda.

• Espacio Nacional Por Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE).

• Comisión Ambiental por la Esperanza del Río Ozama-CAMBIESO-

• Instituto de Abogados Para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).

* Red Urbano-Popular de la República Dominicana -RUP-

* Colectivo Popular de San Francisco Macorís.

• Movimiento Popular los Peregrinos de Moca.

* Conjunto Comunitario para la Defensa de la Salud Publica y la No Privatización de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aibar.

• Unión de Trabajadores Cañeros (UTC).

• Frente de Lucha Unidad y Progreso – FLUP.

• Movimiento Reconocido.

Movimiento Agroecológico Latinoamericano Republica Dominicana (MAELA).

• Fundación Expresiones Arte Salud y Género (FEARSAGE).

Santo Domingo, República Dominicana.

8 de octubre del 2025.-