Edeeste intensifica acciones de normalización y desconexiones ilegales en sectores de SDE

Santo Domingo Este. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre la ejecución de una serie de operativos en diferentes barrios del municipio Santo Domingo Este con el que busca normalizar y captar nuevos clientes, así como desmantelar las conexiones ilegales existentes.

Estas acciones que incluyen además el aseguramiento y fortalecimiento de las estructuras de paneles se han estado desarrollando durante el mes de enero en los sectores Corales del Sur, Tropical del Este y Reparto Los Tres Ojos.

En ese sentido, la empresa distribuidora citó puntualmente las calles Acantilado, Caballito de Mar, Caracoles, Calamar y Arcoíris en los Corales del Sur; las calles tercera, cuarta, sexta, séptima y octava de Tropical del Este; las calles cuartas, décima, undécima, duodécima y decimotercera del Reparto Los Tres Ojos.

Edeeste indicó que mediante estos operativos se realizaron 820 inspecciones, 24 notificaciones a clientes que les fueron detectadas anomalías en sus instalaciones y 695 normalizaciones de suministros.

También se logró captar 118 nuevos clientes y fueron desmanteladas 262 conexiones ilegales que generaban pérdidas a la empresa de electricidad y al Estado.

Estas iniciativas puestas en marcha por Edeeste definen la ruta de importantes operaciones en la lucha contra las conexiones ilegales, teniendo además como objetivo principal regularizar cada suministro eléctrico, garantizando una facturación correcta y contribuyendo a la estabilidad y continuidad del servicio ofrecido a los clientes dentro de su zona de concesión. Al mismo tiempo, se busca reducir las pérdidas de energía eléctrica, fortalecer la seguridad de las redes y ofrecer un servicio más confiable y eficiente en beneficio de las comunidades y del sistema eléctrico en general.

La distribuidora aprovechó para solicitar a la ciudadanía que se encuentran conectados de forma irregular, a acercarse a las oficinas comerciales de la empresa para normalizar su situación y evitar quedar sin energía por corte de conexiones no registradas.

Edeeste concluyó reiterando su compromiso de seguir fortaleciendo el servicio eléctrico, mejorando la calidad y asegurando un suministro energético estable, eficiente y sostenible para cada uno de sus clientes.

