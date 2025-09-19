Dueños de discotecas vuelven a tronar, ahora por aumento de impuestos a bebidas alcohólicas y otros productos

Santo Domingo.- La Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos y Discotecas (UDCEND) “volvió a tronar” este viernes, ahora tras el anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que habría un aumento en los montos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicables a productos como cigarrillos, ron, whisky, vino y otras bebidas alcohólicas, durante el período octubre–diciembre de 2025.

El presidente de la UDCEND, Junior González, solicitó al presidente Luis Abinader ordenar que la DGII deje sin efecto aplicar la resolución Núm. DDG-AR1-2025-00006, medida que, según el órgano recaudador e impositivo, es un ajuste para responder a lo establecido en el Artículo 375 de la Ley 11-92, que ordena actualizaciones periódicas para mantener el valor real del impuesto frente a la inflación.

“¿Señor presidente, es en serio?… ¿Es verdad que vienen más aumentos a los impuestos a las bebidas alcohólicas?…”, fueron dos preguntas dejadas en el aire por el empresario Junior González, quien habló en su propio nombre y a nombre de sus compañeros de la UDCEND.

Y también preguntó: “¿A caso en el Gobierno y sus organismos recaudadores creen que los empresarios estamos vendiendo todos los días?”.

El presidente de la UDCEND afirmó que más del cincuenta por ciento de las mercancías disponibles en discotecas, centros nocturnos, bares y negocios afines, no se venden, porque esos establecimientos están en decadencia.

“Nuestros negocios no aguantan un aumento más. Por lo tanto, para nosotros es inaceptable que continúen aumentando los impuestos a las bebidas alcohólicas y productos afines”, planteó Junior González.

Según Junior González, esto se sumaría a los innumerables costos y gastos, como alquileres, energía eléctrica, pago a empleados, decenas de impuestos ya aplicados y otros.

El presidente de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos y Discotecas (UDCEND) expresó que los miembros de esa organización, más que la aplicación de más impuestos, lo que necesitan es una mano amiga que les proporciones soluciones a los males que cada día son más grave.

Junior González formuló un llamado al presidente Luis Abinader y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que intervengan ante el director de la DGII, Luis Valdez Veras, para que suspenda su anunciado aumento a los impuestos a las bebidas alcohólicas y otros productos que se consumen en los centros de diversión.