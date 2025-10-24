Dos República Dominicana: las tertulias de la «alta sociedad»

Por SAUL PIMENTEL

Debido a los compromisos de mi profesión periodística, diariamente, incluyendo días feriados, comienzo a trabajar a las 5:00 de la madrugada. Lo primero que hago a esa hora es leer por internet los medios informativos dominicanos más importantes. Luego reviso cinco extranjeros y, finalmente, dos agencias de prensa que suplen noticias internacionales.

Mi intención es enterarme de lo ocurrido en el país y el mundo, fundamentalmente cuando yo dormía, y tratar de que, cuando el grueso de la gente se levante, encuentre en alMOMENTO.net un abanico informativo completo y actualizado, sin tener que ir a otra parte.

El resto del día lo paso más o menos en esa rutina, la cual también incluye la tediosa tarea de revisar constantemente más de 800 notas de prensa que entran de manera diaria al buzón de correo de alMOMENTO.net y los decenas de mensajes de WhatsApp que me son enviados. Aparte de ello, cuando voy conduciendo mi vehículo, escucho programas radiales de comentarios.

¿Una persona bien enterada?

Debido a lo anterior se supone que soy una persona “bien enterada”. Pero.. “en verdad, en verdad os digo” que penosamente he comprobado no. A esta triste realidad he llegado porque frecuentemente en las noches, al incorporarme a alguna de las tertulias de las cuales soy asiduo, me entero de noticias o situaciones que no han sido nunca publicadas en la prensa y ni siquiera remotamente comentadas por los “analistas” de radio y televisión.

Con frecuencia uno que otro contertulio me pregunta: “¿Te enteraste de…(tal y tal cosa)?”, y cuando titubeo me dicen en mi cara: “¿Y qué periodista del diantre eres tú, que no sabías esto?”.

Finalmente admito que tienen razón al enrostrarme esto. Por eso, mi conclusión es que hay dos República Dominicana: 1) La que nosotros los periodistas, bien sea por simpatías personales o intereses económicos, nos empecinamos en presentar, y 2) La que está vedada al gran público y cuyos pormenores sólo se barajan en las tertulias de la alta sociedad.

