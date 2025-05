Don Pepe Mújica. Paradigma y referente para la clase política

Alfredo Cruz Polanco ( alfredocruzpolanco@gmail.com

“Nadie se muere de verdad si queda en el mundo quien respeta su memoria”. juan bosco

Don José Alberto Mujica Cordano (don Pepe), el líder histórico y uno de los principales líderes de la llamada “izquierda revolucionaria”, acaba de dejar este mundo terrestre, luego de casi noventa años de existencia, caracterizado por sus luchas armadas como miembro del movimiento guerrillero MLN “Túpac Amaru”, contra la dictadura cívico militar, que desde el año 1973 al 1985, dirigió la República Oriental del Uruguay; por su participación constante en las luchas políticas y sociales; Sufriendo persecución y encarcelamiento por más de 14 años, así como severas torturas.

Fue servidor del Estado, alcanzando los puestos de diputado, senador, Ministro de Agricultura y como Presidente de la República 2010-2015.

A pesar de haber sido encarcelado por más de 14 años en las más horribles y miserables ergástulas del Uruguay, donde se le prohibió hasta el suministro del agua de tomar; de ser torturado y sometido a trabajos forzados y esclavizantes; de haber sido alcanzado por varios disparos de armas de fuego, en su corazón nunca existió el odio, el rencor, el resentimiento, el espíritu de venganzas, la retaliación ni el egoísmo; nunca claudicó, no se doblegó ni se rindió ante las vicisitudes y los golpes que la vida le proporcionó.

Siempre luchó con gallardía por alcanzar su sueño: la liberación del Uruguay, de la férrea y sanguinaria dictadura, para establecer un gobierno democrático, libre, respetuoso de los derechos humanos y de la libre expresión del pensamiento.

Prácticamente el ejemplo vivido y sufrido por don Pepe Mujica es muy similar al de Nelson Mandela, ambos fueron hechos prisioneros por muchos años, por el único delito de defensor con pasión y vehemencia sus nobles ideales de luchar por la democracia, la paz, la justicia social y por los derechos humanos en sus respectivos países.

Ambos, desde la cárcel, fueron presidentes electos, el primero por la República Oriental del Uruguay y el segundo, por la República del África del Sur. Don Pepe Mujica debería convertirse en un paradigma, un referente y en un modelo a seguir por la clase política de nuestro país y de toda la América Insular, pues durante su vida pública y privada fue un hombre coherente con sus principios ideológicos, de honestidad, éticos y morales, de pulcritud y transparencia; que siempre actuó tal como pensaba; demostrando con testimonios, que al Estado se va a servir, no a servirse de él.

Demostró que se puede ocupar una posición pública sin que sus manos se vean enlodadas por el peculado o el oro corruptor; que se pueden tomar decisiones erradas, pero que se pueden rectificar a tiempo; salió de la presidencia con la frente en alto, sin que nadie lo cuestione de haber cometido actos de corrupción o enriquecimiento ilícito, sin riquezas ni nada material; que renunció a la senaduría para permitir la alternabilidad.

Demostró a todos los políticos, con su ejemplo de amor a nuestros jóvenes, su forma de actuar y recomendaciones, que en la vida hay que luchar con dignidad, ahínco, persistencia y perseverancia por un sueño, por un ideal, que aunque muchas veces este no es alcanzado, por lo menos se hizo el intento.

Además, que no se puede vivir lleno de odio, de rencor, de ilusiones, pues siempre habrá deudas que nunca se podrán pagar ni cuentas que puedan cobrarse; renunció a todos los privilegios y canonjías que otros jefes de Estados disfrutaron, “pues no podemos dormir y comer tranquilos, mientras millones de personas no tienen un pan para comer ni para comprar un simple medicamento”.

Siempre fue una persona austera, ejemplo de desprendimiento y de humildad, que nunca actuó apegado a las cosas materiales, donando el 90% de sus ingresos personales para causas sociales y humanas; renunció a utilizar el palacio presidencial ya los vehículos de lujo. Cuando concluyó su período presidencial, regresó a su pequeña finca (chacra), un cultivar lo que siempre disfrutó, las flores, arando la tierra con su propio tractor y conduciendo su famoso Volkswagen, modelo 1983.

Así como supo enfrentar con estoicismo y valentía su inhumano cautiverio durante tanto tiempo, sin doblegarse y sin claudicar, así también supo enfrentar, sin quejarse y sin dejar de cumplir con sus deberes y obligaciones, el cáncer maligno que lo afectaba, al que desistió de seguir siendo atendido y que finalmente lo venció.

Hasta siempre don Pepe. Paz a su alma.

¡Loor y gloria eterna para don Pepe Mujica!