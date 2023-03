Dirigentes de Fuerza del Pueblo abandonan organización política y forman el “Partido Poder Ciudadano”

Un grupo de dirigentes políticos anunció que abandona la Fuerza del Pueblo para presentar la

nueva propuesta denominada “Partido Poder Ciudadano”, plataforma que también integra a

dirigentes de otras organizaciones políticas y que preside Lizamavel Collado.

Durante el lanzamiento de la plataforma, Collado manifestó que con este acto se inicia la

construcción de un nuevo partido político que pretende ser una nueva forma de hacer política.

“Poder Ciudadano no solo surge como un desprendimiento de la Fuerza del Pueblo porque

estamos cansados de la vieja política y de los mismos vicios y bajezas; también nos vamos de

ese partido, porque tenemos una visión distinta de cómo debe hacerse la política desde la

oposición, en la actual coyuntura y el sensible momento que atraviesa la República

Dominicana”, expresó la exdirigente de Fuerza del Pueblo.

Señaló que este será “un nuevo partido donde la gente se sienta representada, para que sus

miembros aporten nuevas ideas y sean escuchados”.

“Un nuevo partido para dejar atrás la vieja política, esa que ha mantenido al país en el atraso,

porque fomenta los anillos, las claques y le cierran las puertas al talento y a la juventud”,

apuntó.

Agregó que este nuevo partido busca “dejar atrás la cultura que aplaude al político que

miente, que engaña, que pone a la gente a dar vueltas para no resolver o solucionar nada,

faltándole a la dignidad”.

Explicó que una gran parte del equipo dirigencial de Poder Ciudadano se inició en la política a

través del Partido de la Liberación Dominicana, donde muchos acumularon una militancia y

dirigencia de entre 20 y 30 años para luego, fundar Fuerza del Pueblo.

Señaló que están creando un partido para luchar por un país donde no exista pobreza, ni

marginalidad, donde se respeten los derechos de las mujeres, los jóvenes y niños.

“Un país donde se vaya a la política a servir a la gente, sin poses, no a enriquecerse mediante

la corrupción y el tráfico de influencias”, dijo.

Collado, rodeada de los principales dirigentes que ahora forman parte del nuevo partido, dijo

que quieren un país donde las mujeres no solo tengan igualdad de derechos, porque con la

igualdad de género no basta si las mujeres ganan un 25 % menos que los hombres, aunque

hagan el mismo trabajo.

Collado dijo que son una plataforma dirigida por jóvenes políticos, académicos, intelectuales,

empresarios y líderes sociales, motivados en la promoción del respeto a la Constitución, la

democracia, la libertad y ciudadanía.

Destacó que Poder Ciudadano será un partido que pretende participar en el poder, en el

gobierno, “no para enriquecernos o conseguir una botella, sino para aportar a la solución de

los tantos problemas que aquejan a la ciudadanía”.

Fijan posición ante actual coyuntura

Manifestaron que el país vive un momento importante, en un mundo que aún no se repone de

una pandemia que paralizó por año y medio a toda la economía mundial.

Destacan que poco a poco, el país ha normalizado sus actividades, mucha gente ha vuelto a

trabajar y la vida cotidiana ha vuelto a la normalidad, pero “los problemas en la cadena

internacional de distribución de bienes, las alzas en los precios del petróleo y muchos otros

comodities nos han traído una gran inflación, es decir, el aumento de los precios de los

productos que consumimos”.

“Y a nivel local, Poder Ciudadano confía en que las autoridades monetarias seguirán tomando

las medidas que provoquen una menor inflación”, apuntaron.

Pidieron al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader mantener y ampliar los

programas sociales en favor de los más necesitados, que se siga aumentando el gasto en salud

y educación.

Asimismo, abogaron para que continúe la reforma policial y se invierta más en seguridad

ciudadana, que se intensifique la lucha contra la delincuencia y que se promulgue el nuevo

Código Penal cuando sea aprobado por los diputados.

Además, solicitaron que se siga apoyando la independencia del Ministerio Público para que

todo aquel que se enriqueció con los recursos del erario sea sometido y condenado por la

justicia.

El caso de Haití; llaman a participar en el diálogo

Sobre la situación de Haití, dijeron que creen que todo el dominicano que ama a su país debe

participar en el diálogo que se ha iniciado en el Gobierno, bajo la dirección del propio

presidente Abinader.

“La política del Estado dominicano ante el desastre político, social, económico y de seguridad

ciudadana que vive la vecina nación, merece del concurso de todos nosotros”, manifestaron, al

añadir que “esta hora no es para asumir poses de superioridad intelectual, de pedantería

ideológica”.

Agradecieron a los cerca de 18 mil que se han afiliado al nuevo partido en apenas un mes de

inscripciones en Poder Ciudadano.

Reiteró que “la vieja política, la del engaño, la de la simulación, la mentira, la corrupción y el

amiguismo está agonizando. La ciudadanía despertó y está cada vez más consciente de su

poder”.

Los firmantes del documento entregado por Poder Ciudadano

Entre los firmantes de la nueva plataforma política figuran Lizamavel Collado, Víctor

Fernández, Elpidio Peña Tejada, Julio César Cedano, Natanael de los Santos, Alejandro Santana

Viloro, Francisco Reyes, Peggy Peña, Andrés Moreno, José Rodríguez, Inés Rodríguez. Mirtha

Collado, Joselyn del Orbe, Demetrio Cerón, Margarita Ferreira, Juan Alexis de los Santos, Rolfi

Marte, Claribel López y Julián Gómez Rodríguez.

Asimismo, Belkys Sayra Polanco, Roel Taveras, Sugely Solano, Yanelli Santana Gatón, Jennifer

Martínez, Noemí Mikea Morfa, Consuelo Marte Mercedes, Yaribel Ramírez Marte, Carlos Feliz

Blandino, Sirilo Moreno Marte, Angel Orlando Logroño, Andrés Colas Rodríguez, Manuel

Antonio Ramírez, Criseida Lebrón Paniagua, Kaiser Augusto Dotel Bello, Wilson Alcántara

Paniagua, Leonel Sánchez Familia y Francisco Alcántara.

Además, Hilda Galán, Freddy Santana, Adalgisa Marte Adames, Jenny Beltré, Margia Altagracia

Corporán, Blanco Vargas, Scarlet Fernández, Luisa Feliz Feliz y Mayte Rodríguez Medina.