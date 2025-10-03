- Publicidad -
Diputados y ministro de Energía afinan detalles del proyecto de Eficiencia Energética

3 de octubre de 2025
La Comisión Permanente de Energía de la Cámara de Diputados se reunió con el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, para revisar las últimas observaciones al proyecto de ley de eficiencia energética.

El presidente de la comisión, diputado Óscar Morel, destacó la importancia de la iniciativa y afirmó que están dispuestos a acoger las recomendaciones del ministerio para fortalecer la pieza legislativa.

Santos Echavarría entregó una comunicación con propuestas sobre incentivos fiscales, uso de tecnologías renovables en edificaciones y programas de educación ciudadana para el ahorro de energía.

La ley busca fomentar el uso eficiente de la energía, promover un mercado de expertos y empresas certificadas, impulsar alternativas a los combustibles fósiles y concienciar a la población sobre el consumo responsable.

En el encuentro participaron la viceministra Betty Soto; el director de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética, José Santana Núñez; y el encargado de Análisis y Mejora Energética, Juan Carlos Ramírez. También asistieron los diputados José David Báez, Shirley López, Marleni Jiménez, Aldoneris Adón, Edward Cruz, Niurka Nieves, Indira de Jesús, Otoniel Tejada y Soraya Suárez.

