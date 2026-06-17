Diputados seguirán discutiendo la reforma laboral, a la espera de convocatoria hecha por el presidente a los sectores patronal y laboral

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles extender el plazo de discusión en la Comisión Permanente de Trabajo del proyecto de ley de modificación al Código de Trabajo.

Previo a la decisión del pleno, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, informó que en una consulta con el presidente de la República, Luis Abinader, éste hizo un llamado al sector empleador y al laboral, ofreciendo al Gobierno como mediador para que se dé un nuevo diálogo y que se logren algunos consensos sobre la pieza legislativa.

“El presidente de la República acaba de decir en este momento que la posición del Gobierno es mantener como está al día de hoy la cesantía dentro del proyecto, tal, reitero, y como está hasta el día de hoy, pero que sobre los otros aspectos que existen algunas divergencias, el presidente entiende que ambos sectores deben lograr algunos acuerdos sobre esta reforma”, comunicó Pacheco.

En tal virtud, Alfredo Pacheco dijo que se impone que la Cámara de Diputados, que tiene en agenda para este miércoles la discusión del proyecto, dé un compás de espera a la Comisión que estudia el proyecto.

El líder de los diputados fue reiterativo en el sentido de que la cesantía laboral no se tocará en la Cámara de Diputados, y que ese es el sentir de todas las bancadas políticas con representación congresual.

Pacheco dio garantías de que la reforma al Código de Trabajo será conocida por los diputados antes de que concluya la presente legislatura, el próximo 26 de julio.

“Si no se logran los acuerdos entre el sector patronal y el sector laboral, nosotros razonablemente vamos a conocer el proyecto, haciendo la salvedad, tal como lo acaba de hacer el presidente de la República, de que en esta Cámara de Diputados, todas las bancadas están conteste en que la cesantía no se toca. Y tenemos que ser reiterativos porque hay sectores que con mucha malicia quieren hacer insinuaciones de otra naturaleza”, recalcó.

También, los diputados declararon de urgencia y aprobaron en dos discusiones el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Salvador Jorge Blanco la avenida Circunvalación Norte de la ciudad Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago.

La propuesta de ley, sometida por el diputado Luis Castillo, establece que el tramo comprendido desde la intersección con autopista Duarte, (cruce de Canabacoa), hasta el municipio Villa González, lleve el nombre del ex presidente de la República.

Previo a su aprobación, Alfredo Pacheco ponderó las cualidades políticas, profesionales y gerenciales del Jorge Blanco, afirmando que fruto de acertadas decisiones tomadas por su administración, hoy el país disfruta de un marcado desarrollo y de estabilidad económica.

“Salvador Jorge Blanco tuvo el coraje de implementar una medida que en ese momento era una mala palabra y que casi le cuesta el cargo a ese presidente, que fue la creación del más importante sostén económico de la República dominicana que aunque todos le tenemos nuestros rencores, se llama ITBI y que luego se le añadió a la S, que fue la reforma más importante que se ha logrado en la República Dominicana”, manifestó Pacheco.

También, los diputados aprobaron, en segunda discusión, el proyecto de ley nacional de becas para el desarrollo productivo y laboral, que crea el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, destinado a garantizar el acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional, en correspondencia con las necesidades estratégicas del desarrollo económico, social y territorial de la República Dominicana.

La iniciativa de ley, de la autoría del diputado José Manuel Caraballo pasó al Senado de la República para los trámites de lugar.

Asimismo, sancionaron la resolución aprobatoria del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, El Caribe y el Pacífico, suscrito en Samoa, el 15 de noviembre de 2003.

El convenio, depositado por el Poder Ejecutivo, fue previamente aprobado por el Senado de la República. Fue declarado conforme con la Constitución mediante sentencia del Tribunal Constitucional el pasado 15 de diciembre de 2025.

Los diputados volverán a sesionar mañana jueves, a las 10:00 de la mañana.

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