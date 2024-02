Dice abstención en presidenciales y congresuales en RD alcanzará cifras récord

NUEVA YORK.- El sociólogo y dirigente político de la Fuerza del Pueblo (FP) en esta ciudad, Jaime Vargas, manifestó que los niveles de abstención en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo en la RD alcanzarán una cifra récord.

“Muchos candidatos en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero son ilegítimos, porque fueron con votos comprados y eso es ilegal”, precisó Vargas.

“Tenemos que hacer cumplir la ley para tener más confianza en el proceso y muchos dominicanos acudirán a votar, evitaremos el alto porcentaje de abstención, lograremos una democracia sólida para el futuro y empoderamiento de las nuevas generaciones que se interesen por un limpio proceso político en favor de sus connacionales”, subrayó.

“A los candidatos a diputados en la Circunscripción 1-USA casi nadie los conoce, no tienen un plan para los dominicanos, y eso es muy peligroso para la democracia”, indicó.

“Solamente conozco uno con una propuesta sólida, Yomare Polanco del PRD, hablar de la problemática de los dominicanos en el exterior, y de 17 candidatos que van a competir en las próximas elecciones solamente conozco a tres, Cirilo Moronta y Ramón Tallaj, y están corriendo una candidatura sin sus partidos a dos meses de las elecciones”, sostuvo Vargas.

De los actuales diputados del PRM por esta Circunscripción, Silvia Iris Familia, Kenia Bidó y Norberto Rodríguez no se han visto propuestas en favor de los dominicanos.

No han consultado al pueblo para nada, no tienen publicidad, están en limbo, no saben lo que quieren los quisqueyanos en el exterior; es penoso y preocupante, al parecer no conocen de política”, declaró Vargas en el programa “El Poder del Pueblo”, que conduce la periodista Belkis Martínez por “Visión Global-TV”.

“Los que están y aspiran solo piden vehículos, pasajes, remesas y que le respeten. Los dominicanos somos más que eso y aquí tenemos muchas cosas que pedir en favor de todos”, precisó el sociólogo.

“Con las deficiencias de los candidatos a diputados por la Circunscripción, y se le suma la difícil tarea de adecentar la democracia de la República Dominicana, que se manifiesta en las elecciones por la compra de votos y la falta de transparencia electoral, vamos a tener un récord de abstención en el exterior”, reiteró.

Es un proceso contaminado que crea desconfianza popular al declarar ganadores a candidatos ilegítimos, eso está creando falta de confianza en el proceso electoral y nadie va a salir a votar la próxima vez”, dijo.

“Lamentamos que muchos partidos no hicieron el trabajo en favor del empoderamiento de sus miembros, ya que somos cerca de un millón de votantes quisqueyanos en el exterior”, sentenció Vargas.