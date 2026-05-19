DGA consolida liderazgo en protección de propiedad intelectual

Santo Domingo, RD. – La Dirección General de Aduanas (DGA) reafirma su rol como garante del comercio legítimo en la República Dominicana, al avanzar en la implementación de medidas de frontera más robustas que le permitieron alcanzar en 2026 la retención de 7,018,084 unidades, cifras que marcan un incremento del 160 % respecto a períodos anteriores y establece un nuevo estándar en la protección de la propiedad intelectual en el país.

Estas medidas han permitido focalizar los esfuerzos en rubros de alto impacto, con resultados significativos en la incautación de 6,874,920 unidades de materia prima de calzados; 34,800 unidades de productos de salud y farmacéuticos; 27,698 unidades de accesorios de celulares y 15,825 unidades de bolsos y carteras.

En el marco de este fortalecimiento institucional, la DGA, a través de su Departamento de Propiedad Intelectual, desarrolló un encuentro estratégico con firmas de abogados representantes de marcas, orientado a estrechar la articulación con el sector legal y consolidar una respuesta más efectiva frente al comercio ilícito.

La iniciativa forma parte de una agenda de modernización que reconoce a los representantes de titulares como aliados clave en la protección de marcas, impulsando mecanismos de colaboración que facilitan la identificación oportuna de mercancías sospechosas y aumentan la efectividad de las retenciones.

Como parte de esta estrategia, la institución ha priorizado el registro de titulares, herramienta esencial para fortalecer la capacidad de respuesta en los puntos de control, así como la implementación de nuevos procesos de perfilado y análisis, que optimizan la detección de posibles infracciones desde la llegada de las mercancías al país.

De igual manera, la DGA ha reforzado su presencia operativa mediante nuevas designaciones en puertos y aeropuertos clave, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Punta Cana, Puerto Plata y Santiago, ampliando su capacidad de control en las principales puertas de entrada del territorio nacional.

Este proceso se complementa con un programa continuo de capacitación y actualización técnica que permitirá elevar el nivel de especialización del personal frente a las dinámicas cambiantes del comercio ilícito, así como con el fortalecimiento del proceso de destrucción de mercancías retenidas, garantizando una gestión integral, transparente y alineada con la normativa vigente.

El enfoque adoptado por la institución impacta directamente en la protección del consumidor, la salud pública y la competitividad del mercado formal, asegurando condiciones de comercio justo y reduciendo la circulación de productos ilícitos en el país.

Con estos avances, la Dirección General de Aduanas consolida una gestión firme, articulada y orientada a resultados, reafirmando su compromiso con la legalidad, el fortalecimiento institucional y el bienestar de la sociedad dominicana.

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