Deváres apuesta trayectoria y capacidad para dirigir PRM NY

NUEVA YORK.– Con 50 años de militancia política ininterrumpida, el dirigente Arsenio Deváres se ha propuesto transformar la seccional neoyorquina del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Deváres, quien comenzó en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1974, confirmó que a pesar del salto del PRD al PRM, seguimos siendo el mismo, «con idénticas funciones, aspiraciones y compromiso con el pueblo dominicano». «Cambiamos de casa, no de principios», afirmó.

En ese sentido, reiteró su llamado a que se respete la institucionalidad y se convoque a una convención abierta con participación de la base perremeísta, en lugar de imponer un mecanismo de consenso entre los precandidatos que quedan inscritos.

“Pretendemos llevar ideas nuevas al PRM, llevar el cambio, institucionalidad, liderazgo y capacitación”, expresó Deváres, quien milita en el PRM desde su fundación, en 2014, cuando ocupó el cargo de secretario de Educación de la seccional.

Deváres fue responsable de cursos de adiestramiento electoral, y en 2016, director operativo del Comando de Campaña del entonces candidato presidencial Luis Abinader.

«Desde la presidencia de la seccional, impulsaremos la apertura de la Escuela de Formación Política Ramón Alburquerque, «para capacitar a nuestros miembros en Marketing y Liderazgo Político, Relaciones Internacionales y Humana, Orden Parlamentario, así como Etiqueta y Protocolo», adelantó Deváres, quien mantiene las aspiraciones que lo llevaron al PRD en 1974 y que hoy impulsa en el PRM:

Institucionalidad: Defender el Centralismo Democrático y los organismos del partido, como hizo en la Comisión Ejecutiva de NY.

Formación: Continuar los cursos de adiestramiento electoral y capacitación magisterial para tener una dirigencia preparada.

Organización territorial: Montar estructuras en el exterior, como demostró en Santiago y con la Macro Región Norte EE.UU.

Unidad histórica: Reafirmar que “somos los mismos” del PRD al PRM, bajo el legado de Peña Gómez.

Diáspora: Lograr justa distribución de empleos, becas y proyectos habitacionales para dominicanos en el exterior.

Reconocer su aporte: Más de $11 mil millones al PIB en 2025.

Presidencia Seccional NY: Poner 50 años de trabajo social, político y educativo al servicio de la militancia del PRM.

Deváres recordó que “en 1974 entré al PRD por Peña Gómez. En 2014 pasé al PRM por Peña Gómez. Las siglas cambiaron, la doctrina no. Fui coordinador de zona, presidente, secretario general, director operativo. Hoy sigo formando, organizando y defendiendo la institucionalidad».

«Del PRD al PRM somos los mismos, con la misma bandera: primero la gente. Aspiro a presidir la seccional de Nueva York para seguir aportando al cambio y a las reivindicaciones sociales que demandan estos tiempos”, subrayó en un documento.

TRAYECTORIA EN NY

1986: Se integra a la dirección perredeísta tras ser cancelado de la administración pública.

1989: Fue presidente Asociación de Estudiantes Dominicanos, Colegio Hostos. Organiza charlas con altas instancias del partido para promover la ideología y el socialismo democrático.

1996: Fue vicepresidente de la zona General José A. Salcedo (Pepillo). Dota al Departamento Nacional Electoral del PRD de centro de cómputos para elecciones 1996.

1996: Organiza la Gran Cena del Millón pro candidatura de José Francisco Peña Gómez.

– Funda Zona Jacinto de Los Santos y la preside por más de 5 años.

– Miembro Comisión Ejecutiva Seccional NY.

2000: Fue supervisor general elecciones 16 mayo. Participa en Convención Nacional Extraordinaria que ratifica a Peña Gómez.

2004: Coordinador Magisterial del Comando de Campaña Seccional NY. Estructura cursos de capacitación electoral ante la JCE.

2008: Director Ejecutivo Comando Estatal de Crecimiento. Registra más de mil electores para Miguel Vargas Maldonado.

2011: Delegado ante Convención que ratifica a Hipólito Mejía como candidato presidencial.

– Electo Secretario General Comité Político Seccional NY, con votación récord. Coordinador Macro Región Norte EE.UU.

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