Valora positivamente ajustes económicos y medidas de austeridad anunciadas por el gobierno

El abogado y dirigente sindical Mario Díaz valoró positivamente los ajustes económicos y las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, al considerar que las mismas constituyen una respuesta responsable frente al complejo escenario internacional.

Díaz señaló que estas disposiciones buscan mitigar los efectos adversos derivados de la crisis económica global, la cual según explicó se ha visto agravada por las tensiones geopolíticas y conflictos bélicos que involucran a potencias como Estados Unidos, Israel e Irán.

En ese sentido, el dirigente sindical destacó que la adopción de políticas de austeridad es necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, proteger el valor de la moneda y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto internacional incierto.

Asimismo, exhortó a los distintos sectores de la sociedad empresarial, laboral, sindical y político a respaldar las medidas implementadas por el gobierno, enfatizando que la unidad nacional es clave para superar los desafíos económicos actuales.

Díaz también subrayó que, si bien estas decisiones pueden implicar sacrificios a corto plazo, representan una estrategia orientada a salvaguardar el crecimiento económico y evitar impactos más severos en el costo de la canasta básica familiar y el bienestar de la población dominicana.

Reiteró su llamado a mantener el diálogo abierto entre las autoridades y los sectores productivos incluyendo al sector transporte de pasajeros y de cargas, a fin de garantizar que las medidas adoptadas se implementen de manera equitativa y transparente, priorizando la protección de los sectores más pobres.

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