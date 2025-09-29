COOPNAMA ANUNCIA GANANCIAS SIN PRECEDENTES 54 ASAMBLEAS GENERAL

Santo Domingo.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), celebró su Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados, donde presentó a sus asociados los avances del año fiscal mediante la rendición de cuentas y consolidando su liderazgo en el sector cooperativo nacional e internacional.

El presidente del Consejo de Administración, Prof. Santiago Portes, manifestó que la cooperativa de maestros es mucho más que una entidad financiera. Y eso lo demuestra mediante su compromiso con el desarrollo continuo y la mejora de sus servicios, logrando importantes avances que reflejan la misión de apoyar a sus miembros y continuar colaborando con el bienestar de la comunidad.

“El éxito de nuestra institución es resultado del esfuerzo compartido, de una visión inclusiva y de la firme creencia en que la cooperación multiplica oportunidades y supera límites. En la cooperativa de maestros, los números importan, pero lo esencial son las vidas que impactamos”.

Durante su discurso, Portes destacó el crecimiento presentado en los servicios otorgados en el 2024, aumento que va desde un 8% a un 59%, en Turicoop, tienda, préstamos, Navicoop, seguros, entre otros, con relación al año 2023.

En la Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados, los representantes de los 322 distritos cooperativos del país, aprobaron la distribución de los excedentes presentada por el Consejo de Administración en el informe de fin de año fiscal, monto que asciende a los RD$6,240,729,268.00.

Al inicio de la actividad, disertaron el Prof. Lucas Figueroa Lapay, gerente general de la institución; Eufracia Gómez Morillo, presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), quien aseguró que la cooperativa de maestros no es solo una entidad financiera, sino, un verdadero motor de transformación social.

En su participación, Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), indicó que COOPNAMA es mucho más que una opción financiera.

Las salutaciones de las delegaciones de las cooperativas internacionales estuvieron a cargo del cooperativista salvadoreño, Jorge Escobar, presidente de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de Responsabilidad Limitada (ACOMI de R.L.), de El Salvador.

El representante de los cooperativistas internacionales manifestó que la Cooperativa de Maestros es un ejemplo de esfuerzo y dedicación, “nos llevamos un gran ejemplo de ustedes, realizan un trabajo encomiable”, dijo.

FIRMA DE CONVENIO Y CONFERENCIA

En el marco de esta Quincuagésima Cuarta Asamblea General de Delegados, la Cooperativa de los Maestros, firmó un acuerdo tripartito de cooperación institucional con la Universidad para la Paz y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos, con el cual se busca desarrollar y consolidar las relaciones de índole académica y cooperación entre las instituciones firmantes.

El acuerdo tripartito fue rubricado por el presidente del Consejo de Administración, Prof. Santiago Portes y el gerente general, Prof. Lucas Figueroa Lapay, en representación de COOPNAMA, mientras que, por la Universidad para la Paz, lo hizo el director de la Cátedra Contra el Comercio Ilícito y Prevención del Crimen Organizado Transnacional, Dr. Mauricio Vieira, mientras que FELADE fue representada por su presidente José Quezada.

Además, se impartió la conferencia titulada: “La Regulación y la Gestión del Riesgo del Lavado de Activos en las Cooperativas”, a cargo de la especialista Salvadoreña, Alicia Guzmán, gerente general de ACOMI de R.L.

Esta importante asamblea, estuvo encabezada por los profesores Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), junto a Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; José Fabio Durán, presidente del Comité de Crédito; Octavio Bremón, vicepresidente del Consejo de Administración; Felicia Contreras, secretaria del Consejo de Administración; Zoila Flor Mateo, tesorera del Consejo de Administración; Lucas Figueroa Lapay, gerente general; Ubaldo León, gerente de Educación.

Además, el Lic. Jorge Escobar, presidente la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de Responsabilidad Limitada (ACOMI de R.L.); Eufracia Gómez Morillo, presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA); Prof. Julito Fulcar, presidente advitam del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP); Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

Asimismo, German Astul, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Ltda. (COACEHL); Dr. Miguel Polanco, asesor del Poder Ejecutivo en materia de cooperativismo; Iván Otero, presidente de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y Radhamés Camacho Cuevas, expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y dirigente gremial.

El evento que se realizó en el salón de actos del Hotel COOPMARENA, en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, contó con la participación de los 322 dirigentes distritales de todo el país. Además, con la presencia de distinguidas personalidades del sector magisterial, del cooperativismo nacional e internacional, así como funcionarios gubernamentales y autoridades legislativas.