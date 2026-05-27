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Nacionales

Condena de ocho años de prisión a hombre que agredió física y verbalmente a su pareja en el sector Simón Bolívar

PRIMICIAS DIGITAL27 de mayo de 2026
2 1 minuto de lectura

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-  A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional condenó a ocho años de prisión a un hombre procesado por agresión física y verbal a su pareja, en un hecho ocurrido el 24 de febrero de 2026.

El procesado es José Enrique Castillo Bocio (Kike) fue hallado culpable de violar las disposiciones de los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literal B, del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

En el proceso judicial, la fiscal litigante Elaine Soto Kelly incorporó las pruebas que demostraron la culpabilidad de Castillo Bocio ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscal Esther Sánchez, el hecho ocurrió en la residencia que compartía la víctima con el procesado, quien empezó a cuestionar a la víctima, a quien arrebató unos documentos que esta tenía en sus manos.

Ante la infructuosa defensa de la víctima, el agresor le causó varias abrasiones con un pedazo de un espejo que se rompió en medio del forcejeo.

En un descuido de Castillo Bocio, la víctima logró escapar de la casa, siendo perseguida por el agresor, quien le alcanzó y nuevamente la golpeó en la cabeza, hasta que unos desconocidos de la pareja intervinieron y pudo escapar de la agresión a la que fue sometida.

Por decisión de los jueces Keila S. Pérez Santana, Francis M. Hernández y Octavia Carolina Fernández, el procesado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

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