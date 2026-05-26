MPD afirma en el país hay condiciones para forjar un frente alternativo que dispute el poder a las fuerzas conservadoras

Recuerda a Maximiliano Gómez (El Moreno) en el 55 aniversario de su asesinato

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Movimiento Popular Dominicano (MPD) afirmó este domingo que, en el país existen todas las condiciones para forjar un frente democrático, progresista y de izquierda, para derrotar las políticas criminales de la oligarquía, la burguesía y el imperio norteamericano

En ese sentido, la organización de izquierda dijo que no hay tiempo que perder, por lo que llamó a rechazar la política de endeudamiento del gobierno de Luis Abinader, así como a oponerse a la entrega de nuestra soberanía, de los principales puertos y aeropuertos al comando sur de los Estados Unidos.

De igual manera, el MPD reiteró su oposición a la entrega de nuestras riquezas naturales al gran capital y sus pretensiones de explotar y destruir las cordilleras y muy especialmente la Septentrional, la Central y el Valle de San Juan.

El Movimiento Popular Dominicano hizo sus valoraciones sobre la situación política nacional y las tareas de las izquierdas dominicanas, en el acto de recordación del 55 aniversario de la muerte de su secretario general Maximiliano Gómez (El Moreno), en Bruselas, Bélgica, el 21 de mayo de 1971.

Al pronunciar un discurso en la tumba del asesinado líder emepedeísta, en el cementerio nacional de la Máximo Gómez, Fernando Hernández, vocero nacional del MPD, condenó “la política perversa del PRM de convertir la nación dominicana en plataforma para agredir a las repúblicas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y demás naciones independientes”.

“Debemos reconocer, que, a 55 años del vil asesinato del Moreno, las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda hemos sido incapaces de forjar un frente alternativo que le pueda disputar el poder a las fuerzas reaccionarias y conservadoras del país”, subrayó el dirigente del MPD.

Consideró, además, que las fuerzas revolucionarias, democráticas, progresistas y de izquierda “no deben ser arrastradas a favorecer al menos malo de la partidocracia, pues, todos son hijos del imperio, unos son hijos legítimos y otros son bastardos, pero responden a los intereses del capital nacional e internacional. Responden al imperialismo norteamericano, llámese: PRM, PRD, PLD, FP, PRSC y demás bisagras. Esas cáfilas derechistas deben ser enfrentadas con determinación”.

Respaldo a Cuba, Venezuela, Nicaragua y el pueblo de Bolivia

En el 55 aniversario de la muerte de Maximiliano Gómez, el MPD ratificó su respaldo y solidaridad con la revolución cubana, al tiempo de condenar el embargo criminal comercial y petrolero, y las pretensiones del Departamento de justicia del decadente imperio norteamericano de perseguir y someter al general de ejército Raúl Castro.

“Los Estados Unidos no tienen calidad moral para enjuiciar a ciudadanos de otros países y menos autoridades que cumplan con la constitución de sus respectivas naciones, ya que con ello se viola el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas”, precisó en su discurso el vocero del MPD.

Igualmente, condenamos el acto de piratería realizado por la administración Trump, contra la revolución Bolivariana de Venezuela y exigió la inmediata libertad del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores.

Además, apoyamos sin reservas la lucha del bravo pueblo de Bolivia por preservar sus recursos naturales y contra el gobierno títere e imperialista de Rodrigo Paz Pereira, nos unimos a la voz popular boliviana, de que renuncie ya, por no representar los intereses de la inmensa mayoría del pueblo boliviano.

De igual forma, el MPD respalda al gobierno independiente de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, en su lucha por su soberanía, “valoramos, además, el heroísmo del inmenso y bravo pueblo de la República de Irán, y, en ese sentido, a todos los pueblos del mundo que luchan por la liberación nacional, por sus respectivas independencias y libre autodeterminación”.

El Moreno: Luz y esperanza

Al rendirle tributo en el 55 aniversario de su asesinato, Fernando Hernández definió a Maximiliano Gómez como el más grande y extraordinario dirigente proletario de todos los tiempos.

Hernández aseguró que 55 años después, El Moreno para el movimiento revolucionario dominicano y latinoamericano es luz y esperanza.

“A pesar de haber nacido con los dos pecados originales: La negritud y la pobreza. Maximiliano estaba orgulloso de su color y de sus raíces proletarias. Superando esas barreras con el estudio individual y colectivo, llegando a ser uno de los tres líderes más importantes en las décadas de los años 60 y 70”, indicó.

Finalmente, en el 55 aniversario del asesinato de Maximiliano Gómez, el MPD reafirmó su absoluta lealtad a su pensamiento y se comprometió solemnemente a impulsar la Constituyente con participación popular para refundar la República Dominicana.

En la actividad también ponderó las cualidades del Moreno, Aquiles Castro, secretario general del Partido Comunista del Trabajo (PCT) y estuvieron presentes representantes del Referente de la Izquierda Dominicana (RID), del Partido Patria para Todos y Todas (PPT), entre otras organizaciones y personalidades.

PIE DE FOTO: Fernando Hernández, vocero nacional del MPD, pronuncia el discurso central del acto en la tumba de Maximiliano Gómez (El Moreno).

Visited 1 times, 1 visit(s) today