Cámara de Diputados aprueba en segunda discusión proyecto que modifica la Ley 21-18, sobre los estados de excepción

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segunda discusión, el proyecto de ley que modifica el capítulo IV de la Ley 21-18, sobre regulación de los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana.

La iniciativa legislativa, de la autoría del diputado Eugenio Cedeño, ahora pasa al Senado de la República para su conocimiento en esa Sala del Congreso Nacional.

La modificación a la referida ley tiene el objetivo de establecer disposiciones relativas a la organización del régimen sancionador, en las que se determine con mayor claridad y precisión el tipo de infracciones que se puedan cometer en caso de incumplimiento y las sanciones a imponer por parte del tribunal competente.

De aprobarse en el Senado, la disposición legal establecería tres niveles de infracciones que son: