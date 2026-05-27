Los números siguen favoreciendo a Carolina Mejía

Por Luis Céspedes Peña

El proceso preelectoral de República Dominicana continúa su proceso de definición sectorial y nacional, favoreciendo a dos damas en diferentes posiciones.

Carolina Mejía, la actual alcaldesa del Distrito Nacional, es la figura más atrayente que tiene el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), como aspirante a la Presidencia de la República.

Y, en la oposición, Margarita Cedeño surge, sin todavía estar definida su aspiración, como una de las figuras con mayores posibilidades de sustituir a Carolina Mejía, como alcaldesa, que en la actualidad lucha por dirigir el país.

Y, aunque hasta ahora falta que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decida quién será el o la aspirante a la Alcaldía, el gobierno municipal más importante de la República Dominicana, la verdad es que Cedeño, ex vicepresidenta de la nación, cuenta con mucha simpatía en diferentes sectores.

La mayoría de dominicanos observa a Margarita como una víctima política. Eso se debe a que cuando se inició la crisis del PLD, Leonel Fernández perdió la postulación de Gonzalo Castillo, alegando fraude, el entonces gobernante, Danilo Medina, favoreció, para resolver el problema, que la organización inscribiera a Cedeño como tercera opción, pero éste se opuso. Recordemos que ese hecho sucedió para las elecciones del 2020.

Y, en el caso de Carolina Mejía, la mayoría de perremeístas está dándole su apoyo por varias razones. Una de ellas es que el otro aspirante con más simpatía que los demás precandidatos presidenciales del PRM, pero con menos que la actual alcaldesa, está muy identificado a favor de los intereses de uno de los grupos económicos más poderosos de la nación.

Nos referimos a David Collado. Los perremeístas y otros muchos dominicanos prefieren a Carolina que Collado, porque hasta para conversar con el segundo sienten limitaciones. Los pobres les tienen más confianza a Carolina que Collado. ¡Y vivimos en un país con mayoría de necesitados y clase media!

Y, en el caso del PLD, esa organización política no tiene otro activo mayor que la figura de Margarita. ¡Para la Alcaldía del Distrito Nacional!

A los pobres le atrae la figura de Margarita. Ella hizo un excelente trabajo como primera dama. Como también ocurre con el precandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, cuando era ministro de Obras Públicas. Pero Carolina cuenta con un PRM unido y Gonzalo es precandidato de un sector del boschismo.

Hoy, el país tiene un partido llamado Fuerza del Pueblo, fruto de la división del partido morado, que no le garantiza, de manera independiente, poder ganar las elecciones del 2028.

Para el PLD sería una sabia decisión postular a Margarita, porque ya el poderoso sector electoral del Distrito Nacional, votó por una mujer en las elecciones pasadas, como es el caso de Carolina, donde se cayó el obstáculo de que la mayoría de hombres no vota por mujeres, en los casos de candidaturas políticas.

Al PRM y a la Fuerza del Pueblo se les hará muy difícil derrotar a Margarita en las elecciones municipales del Distrito Nacional.

Es que ni una ni la otra de esas dos entidades políticas tienen, hasta el momento, figuras que superen la simpatía de la señora Cedeño, también conocida como Margó.

El doctor Leonel Fernández, el hombre que trajo al país el proceso de modernización, no tiene la posibilidad de ganar las elecciones, porque representa la otra parte del dividido PLD. Es una organización política que nació del PLD y eso, todavía, tendrá su costo negativo para los seguidores de Fernández, como de los peledeístas. Pero no se debe descartar al 100 por ciento una victoria de cualquier de éstos, porque un fenómeno negativo podría variar los resultados actuales. ¡Aunque los números electorales continúan favoreciendo al PRM!

Asegurar la Alcaldía del Distrito Nacional es, para el PLD, una ·puerta de entrada” a uno de los más altos niveles del poder del Estado. Además, Margarita es una “ficha” del entorno del pasado Presidente, Danilo Medina.

El PLD necesita asegurar esa posición por una posible negociación política para las venideras elecciones. ¡Que dudamos sea entre el PLD y la FP, excepto que Leonel renuncie a sus aspiraciones presidenciales!

Eso es hasta ahí. Pero si ocurre una modificación a la Constitución, que puedan aspirar a la Presidencia del país el actual Presidente, Luis Abinader, por el PRM, y Danilo Medina, por el PLD, no hay ninguna duda de que cambiaría todo el panorama. ¡Dejémoslo ahí!

La influencia del pasado Presidente de la República, padre de Carolina, Hipólito Mejía, es demasiado fuerte en el país, pero básicamente en el Cibao, donde el sector empresarial y las organizaciones vinculadas a la agropecuaria, siguen su trayectoria.

Para los lectores que no conocen estos datos, debemos decirles que el Cibao aportó, en las elecciones pasadas, el 37 por ciento de los sufragios, equivalentes a más de tres millones de votos, superando al Gran Santo Domingo, que representó un millón 100 mil votantes.

En un país donde el regionalismo es determinante, Luis Abinader hace acopio de que él es puro del Cibao, porque su padre y su madre son del cibaeños, demostrado con los hechos.

Desde joven asumió a Tamboril como su pueblo, porque su padre, el fallecido ex senador, José Rafael Abinader, nació en ese Municipio. Y con las obras de du gobierno en el Cibao, con Santiago a la cabeza, que superas a todos los regímenes anteriores, es muy difícil que la oposición supere al PRM, con todos los problemas económicos o sociales que hay.

Volviendo a entrar al tema original, debemos señalar que Carolina Mejía es la que tiene más popularidad en el PRM. ¡Con incidencias en otros sectores! Carolina Mejía es más popular de lo que el país conoce.

¿Entonces qué le hace falta?

Carolina Mejía no cuenta con una buena estructura de comunicación periodística a nivel nacional. Cuando ella logre preparar buenos equipos de comunicadores, aunque sea por regiones, especialmente en el Gran Santo Domingo, Santiago, para dirigir el Cibao, el Sur y el Este, la distancia acumulada podría ser de más de un 70 sobre todos los demás precandidatos.

La alcaldesa del Distrito Nacional cuenta con el respaldo de la familia del Presidente Antonio Guzmán, que se podría decir que es corta, pero su influencia política es grande. Y si Carolina buscara a los viejos del perredeísmo, dentro del PRM o del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como son los casos del ex diputado Marcos Martínez, o José María Díaz (Tilía), obligaría a renunciar a todos los demás que aspiran a Presidencia del país. ¡No tendrían nada qué buscar!

Esos señores son dos de los mejores estrategas políticos que tiene el país. ¡Olvídese de sus edades, porque lo que importa es el conocimiento y sus relaciones con la base!

¡Gracias por leernos!

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