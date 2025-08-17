CONAPE interviene caso de adulta mayor víctima de maltrato en Moca

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) intervino de manera inmediata el caso de la señora Francisca Minerva Alvarado, de aproximadamente 82 años, residente en la comunidad La Ermita, Distrito Municipal San Víctor, provincia Espaillat, quien fue víctima de maltrato físico, situación denunciada a través de las redes sociales.

El operativo fue realizado el pasado jueves 14 de agosto, con la participación del personal del Hogar Nuestra Santísima Trinidad de Moca y de la Oficina Provincial CONAPE-Santiago, en coordinación con la Fiscalía Especializada contra el Abuso y Maltrato al Adulto Mayor. En la visita oficial, encabezado por el magistrado Johan Vargas, fiscal del Distrito Judicial de Espaillat, se constató la situación de vulneración de derechos de la adulta mayor.

La investigación determinó que la señora Alvarado era maltratada por su hija, María Antonia Durán Alvarado, quien tenía a su cargo el cuidado de la envejeciente. La imputada fue arrestada y sometida a la justicia por violencia intrafamiliar y maltrato a personas mayores.

En la audiencia de medidas de coerción celebrada el pasado viernes 15 de agosto, el CONAPE, junto al Ministerio Público, garantizó la defensa y protección de la víctima. Como resultado, la imputada fue condenada a tres meses de prisión preventiva.

Actualmente, la señora Francisca Minerva Alvarado se encuentra bajo el cuidado de otro de sus hijos y nietas, mientras el CONAPE da seguimiento al caso. La institución continuará evaluando de manera integral al núcleo familiar, a fin de identificar los factores sociofamiliares que aseguren un cuidado eficaz y oportuno, conforme lo dispuesto en la Ley 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente y su reglamento de aplicación. Asimismo, se contempla su inclusión en los programas sociales que ejecuta la entidad.

El CONAPE reitera su compromiso inquebrantable de proteger la dignidad, integridad y derechos fundamentales de las personas mayores, garantizando que cada caso de maltrato sea investigado y sancionado con el debido rigor de la ley.