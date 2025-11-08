Comidillas, liderazgo de la iglesia, Retiro de Generales FFAA, Primicias 32 años de existencia

La iglesia católica demostró nuevamente su liderazgo con la ordenación del nuevo obispo de la Diócesis Stella Marís, monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, con la presencia del presidente Luis Abinader, la primera dama Raquél Arbaje, el ex presidente Leonel Fernández, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández; altos funcionarios, obispos, arzobispos, sacerdotes, fieles y representantes de otros sectores de la vida nacional……El nuevo obispo habló de «remar mar adentro y echar las redes»……..Acaba de hacerse realidad muy rapido lo que decidió el papa León XIV creando el pasado 27 de agosto la nueva Diócesis Stella Maris con los municipios Santo Domingo Este,San Antonio de Guerra y Boca Chica, que pertenecieron a laArquidiócesis de Santo Domingo…….Poco a poco el Vaticano ha venido creando nuevas Diócesis, recordando la de San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, Mao-Montecristi, San Pedro de Macoris y otras……..La Iglesia se ha propuesto expandir la evangelización y luce activa……..El nuevo obispo es una figura cercana al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con un amplio liderazgo en la Iglesia y en la sociedad dominicana, quien conversó con el presidente Luis Abinader en la ceremonia……..Poco a poco tenemos nuevos obispos, Faustino Burgos, Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, el arzobispo Morel Diplán, y otras figuras de importancia en la renovación del liderazgo de la iglesia……. El nuncio apostólico Piergiorgio Bertoldi ordenó al nuevo obispo Manuel Ruiz, en una ceremonia con un elevado número de fieles católicos…..El obispo Manuel Ruiz hizo un llamado a lapoblacion a que incluya la fe en el desarrollo urbano……Francisco Dominguez Brito, Francisco Javier Garcia y Jean Alain Rodriguez, estuvieron entre los presentes en el acto……..La diócesis tiene 64 parroquias, 40 sacerdotes diocesanos, 55 sacerdotes religiosos, 39 diaconos permanentes,12 seminaristas, 83 monjas y 12 religiosos profesos……….No ha llegado el 27 de brero del año 2026 y ya están hablando del retiro de generales en las Fuerzas Armadas……Noviembre 2025, celebracion del 32 aniversario del periódico Primicias, el tiempo va a mil……Exitos a monseñor Manuel Ruiz en sus nuevos retos en la iglesia…….. Monseñor Ozoria Acosta no se duerme como arzobispo de Santo Domingo………Soto Jimenez y Candelier dos poderosos generales en la administración de Hipólito Mejía, incluidos en la dirección política de la Fuerza del Pueblo……….Muchas empresas incursionando en el negocio de cerdo asado y pasteles en hoja en el final de año……..El traslado de Juancito Rodriguez al Panteón Nacional, otro tema del sabado 8 de noviembre de 2025…..

