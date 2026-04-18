Comidillas en Primicias

¿Evalúa el presidente Luis Abinader a muchos funcionarios que se han apartado de la sociedad dominicana y de su propio partido el PRM?……… A los actuales jefes militares, con excepción del comandante general de la Armada Dominicana se les vencen en agosto próximo los dos años y hay muchos aspirantes a los cargos de Ministro de Defensa, comandancias generales del Ejército y Fuerza Aérea de la República Dominicana. Suenan esos nombres en las peñas en la capital dominicana……El futuro de los viceministros de Defensa es que los designen en posiciones superiores a las que desempeñan o el retiro……… El destape de Jochi Gómez genera expectativas sobre el tema de los semáforos…….El tema del exceso de generales en la Policía Nacional está caliente en los medios de comunicación y en las redes. Cada general trata de mantenerse activo, no es lo mismo con uniforme y poder que no tenerlo fuera de los cuarteles policiales ……..¿El nuevo ministro de Agricultura llegó sin equipo? Tiene ruidos…..¿Y qué de Limber Cruz?……. Por ahí comentan como sabotearon la designación de un joven conocedor del sector agropecuario para que Abinader no lo nombrara ministro de Agricultura. A ese joven hasta lo deportaron para que no lo nombraran, cuantos bellacos tenemos…….¿Paulino Sem el general más rico?…….Participación Ciudadana atenta a los casos de corrupción llevados a los tribunales por el Ministerio Público…….¿Qué buscan caliesando las compras del Estado?……En el Código Penal metieron un cuco que de seguro motivará a los periodistas profesionales reaccionar al igual que los medios.¿El uso del cuco judicial para intentar silenciar voces?……..¿Auditaron la gestion de Limber?……El PLD le está entrando a la comida importada en exceso…….¿Hay generales en desgracia en la PN?………..Una línea en la PN: Que cada comandante se reúna con el liderazgo en los pueblos, está eso está bien……¿Importantes decisiones en algunos medios de comunicación? La situacición se complica, eso dicen en todas partes…….Hay aspirantes a la presidencia del Senado, eso es vox populi. ¿Dejará Ricardo de los Santos que lo destronen de la posicion?………Julito Furcal se mueve con el plan de desarrollo de Peravia…….Las elecciones del Club Naco encienden la pista con dos planchas. El debate crece fuera del Club con entrevistas a aspirantes………..El director general de la Policía debe ponerle atención a las denuncias de atracos en los barrios pobres y de clase media………La anulación de las candidaturas independientes, aparte de ser inconstitucional, establece un monopolio para los partidos políticos.Una metida de pata del PRM. ¿No ganó Abinader sumándose a la Marcha Verde? ¿O se olvidé el trabajo que pasó para sentarse en la silla presidencial?…..Lila Alburquerque dándole calor a su pueblo, su tierra, San José de Los Llanos…..Hay un mayor general que dizque todos los días sueña con dirigir el MIDE, pero muchos dicen que el presidente ratificará a Fernández Onofre…….Hay leyes donde meten de contrabando temática que no ayudan a la democracia……….Muchos periodistas y medios violan una ley cuando no colocan el nombre de José Francisco Peña Gómez, cuando se refieren al Aeropuerto Internacional de Las Américas……..Una peña fue dedicada a las más altas figuras con poder en los sectores público y privado que cogen cuerda y se ponen agresivos por determinados contenidos en los medios de comunicación.Hay una figura casi en retiro en una institución financiera privada que se cree un Dios, su tiempo pasó como empleado, no como dueño porque no lo es, y otro en el sector público que rodeado de «amigos en el ejercicio del poder» cree que las posiciones públicas son para toda la vida y ha perdido muchos de sus reales amigos por hacerle caso al chisme.y al cotorreo negativo de una parte de su entorno……..¿Cuál es el futuro militar del jefe del CUSEP? ¿Otra posición antes de que el presidente Abinader concluya su mandato?…….Otro muy pegado en el tablero de poder militar es el comandante del primer regimiento militar o Guardia Presidencial, general Caro Cruz. ¿Lo premiarán con un decreto ascendiédolo y nombrándolo en una posición superior?……..¿Un mayor general del ERD activo puede hacerle competencia a la fortuna de Paulino Sem?…….¿Diaz Morfa pudiera competir tambien con Paulino Sem?…….¿Por qué colocaron en honroso retiro al vicealmirante que dirigió el C5i? Un mayor general que no lo sentían ni los mosquitos, se manejó en muy bajo perfil……En el Ministerio de Defensa hay dos generales bien pegados de Fernández Onofre, uno de la FARD y otro que dirige las pensiones………El bajo perfil del mayor general Febrillet y del vicealmirante Morillo Rodríguez se olfatea………Muchos generales en retiro teorizando en los medios de comunicación…….

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