Beneficios de la tarjeta de crédito, si se usa como es

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Ya se sabe que la tenencia de una tarjeta de crédito es una tentación para todo aquel que

recibe algún ingreso. Solo basta con que usted entre en la nómina formal de una empresa o

institución, para que comiencen a llegarle llamadas de entidades financieras ofreciéndole una

tarjeta de crédito con tales o cuales “ventajas”.

Pero no es que tener tarjeta de crédito sea malo. Por el contrario; se trata de un instrumento

financiero de bastante buena utilidad, siempre que se utilice de manera adecuada, sin excesos,

con la disciplina que implica conocer los compromisos que ofrece tenerla y usarla, y siempre a

sabiendas de que los montos disponibles no son de dinero suyo, sino un capital prestado, por

lo que hay que pagarlo.

Es un dato conocido, pero siempre vale la pena re-explicarlo, que cuando se usa la tarjeta, con

un buen control de la fecha de corte y fecha límite de pago, es posible financiar los consumos

con hasta 50 días de plazo sin pago de intereses. Claro, para ello hay que saldarla siempre a

tiempo.

Si su fecha de corte es el día 10 de cada mes, es posible que su fecha límite de pago sea 20 días

después, es decir, el 30. Así, todo lo que usted consuma hasta el día 10, deberá saldarlo antes

del 30 de ese mismo mes. Pero si usted hace un consumo el día 11, es decir, un día después de

la fecha de corte, entonces su fecha límite para pagar ese consumo sería dentro de los 20 días

después de la fecha de corte siguiente. Esto es, 29 días hasta la fecha de corte siguiente más

los 20 días para el pago, lo cual supone 49 o 50 días de plazo de pago “sin intereses”.

Pero hay otras implicaciones. Cuando usted consume más de lo que puede pagar en un mes,

entonces se verá tentado a hacer el “pago mínimo”, para no incurrir en atraso, pero con la

penalidad de que eso implicará el cobro de intereses sobre lo que dejó de pagar en ese plazo y

que se supone usted pagará en los días siguientes, antes del próximo vencimiento. Cuando eso

ocurre, y lo ideal es que nunca se vea en esa situación, usted debe abstenerse de hacer

cualquier consumo con la tarjeta, hasta saldar la deuda pendiente “dentro del plazo

establecido”.

Ahora bien, para evitar esa situación, de no poder pagar completo lo consumido en un mes

específico, es preciso que usted entienda que nunca se debe consumir lo que no se está en

capacidad de pagar en el plazo establecido. Suponga que usted hace un consumo de 3,000

pesos en un mes determinado. Cuando llega la fecha de pago usted abona 1,700 pesos y le

queda una deuda pendiente de 1,300. El banco el cobrará intereses sobre el monto adeudado

mientras llega la fecha en que usted salde ese pendiente.

Pero resulta que al mes siguiente usted consumió 2,000 pesos. En ese caso, su deuda está en

3,300 pesos más los intereses y otros cargos. Eso indica que usted está consumiendo por

encima de su capacidad de pago, ya que, si solo pudo abonarle 1,700 pesos a la deuda asumida

inicialmente, es porque no tenía disponible el monto completo y por tanto, sus consumos no

deberían superar esa cantidad.

Asumiendo ese mismo ejemplo, es posible que al mes siguiente usted solo le pueda abonar

1,700 pesos a su deuda de 3,300 pesos, por lo que seguirá debiendo 1,600 más intereses, lo

cual se irá convirtiendo en una “bola de nieve”, es decir, una deuda que crece y crece. Eso es

un ejemplo de lo que “nunca debe hacer con su tarjeta”.

Un uso adecuado de su tarjeta de crédito puede ser si usted identifica sus gastos fijos y

pagables con su ingreso mensual, sin incurrir en déficit. Si hace esos consumos con su tarjeta

de crédito y siempre paga dentro de los plazos, tendrá la ventaja de que, por el uso mismo de

la tarjeta su historial crediticio tendrá mejor puntuación, recibirá ofertas de descuentos de

establecimientos específicos y acumulará puntos o millas que se convertirán en dinero

procedente de la tarjeta misma.

Pero considere esto: solo puede obtener resultados positivos de su tarjeta de crédito si la usa

con disciplina, moderación y siempre con montos que usted pueda pagar en un mes, sin

financiar ni una parte. Por todo lo demás, tenga siempre una sola tarjeta. No se necesita más

de una.

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