CONFENAGRO designa a Franiel Genao como director ejecutivo



Santo Domingo, República Dominicana. – La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) anunció la designación de Franiel Genao como director ejecutivo, como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y de consolidación de su liderazgo en la defensa del sector agropecuario nacional.

Con esta designación, CONFENAGRO busca impulsar una gestión más articulada, moderna y orientada a resultados, en un contexto donde el sector enfrenta importantes desafíos vinculados a los costos de producción, el acceso a mercados y la estabilidad de los precios.

Franiel Genao es un profesional con experiencia en comunicación estratégica, gestión institucional y análisis de políticas públicas. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el diseño de estrategias de posicionamiento, articulación con actores públicos y privados, y acompañamiento de procesos vinculados al ámbito legislativo y social, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral de los retos del país.

Al asumir el cargo, Genao expresó que su gestión estará enfocada en “fortalecer la representación de los productores agropecuarios, impulsar propuestas concretas que contribuyan al desarrollo del sector y promover una mayor articulación entre todos los actores vinculados a la producción nacional”.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos será posicionar al sector agropecuario como un eje estratégico para el desarrollo económico y la estabilidad social del país, destacando su rol en la seguridad alimentaria y la generación de empleos.

CONFENAGRO reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades, el sector privado y los productores, promoviendo políticas que fomenten la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del sector agropecuario dominicano.

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