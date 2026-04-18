Primicias hacia el final de abril 2026, temática actualizada en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Las 1.6 toneladas decomisadas en Pedernales, un tiroteo en la ocupación de drogas en Pedernales, un derrumbe en la carretera de San José de Ocoa, un incendio en la entrada de Las Dunas, en Baní; la muerte de un chofer de un camión recolector apuñalado por motoristas en Santiago de los Caballeros, el daño por las lluvias a 23 acueductos afectando el servicio de 230 mil usuarios, los torrenciales aguaceros en diferentes comunidades, la comidilla del fin de semana: diez años de cárcel para difamadores, motoristas accionando en turbas en Santiago, preocupación por el uso del terrorismo judicial contra la libertad de expresión y difusion del pensamiento, la advertencia de un líder de Hizbulá a Israel si viola el alto el fuego, la preocupación que le genera la inseguridad en Haití a un funcionario de las Naciones Unidas, la consigna de ¡presidenta! con que recibieron a María Corina Machado en Madrid, España; las familias que lo perdieron todo por los daños en Montellano, Puerto Plata; mil haitianos detenidos por Migración, el presidente Donald Trump amenazando con nuevos ataques a Irán, el cierre del estrecho de Ormuz por Irán, el peligro de curzar ríos y cañadas por las lluvias, el colapso de una pared en Las Palmas, Herrera, provocando el fallecimiento de dos personas; el socavón en la carretera de Ocoa y su impacto negativo en la vía, lamuerte de un ciudadano puertorriqueño en Santiago, las 27 provincias en alerta por las lluvias el sábado 18 de abril de 2026.

ECONOMICAS

Un importante encuentro entre el liderazgo de la AIRD con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, con Julio Virgilio Brache, presidente de AIRD, y Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la organización industrial

Una acusación por una alegada estafa de RD$ 124 millones

La línea dura de Irán con el control estricto del estrecho de Ormuz

En anunciado encuentro del gobierno con el Episcopado Dominicano

La entrega de un bono de emergencia a familias perjudicadas por las lluvias

Los dos mil títulos de propiedad entregados por el presidente Luis Abinader en Los Guandules

El anuncio del presidente Luis Abinader de que construirán 112 apartamentos para afectados por las lluvias en Puerto Plata, un socavón que motiva un paso provisional en la carretera de San José de Ocoa,

INTERNACIONALES

El papa León XIV asegurando que no le interesa debatir la guerra de Irán con el presidente Donald Trump

Los seis muertos en un ataque a un supermercado en Ucrania

Una propuesta en España para reformar la Organización de Naciones Unidas

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