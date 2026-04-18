Temas de impacto arden en RD y el mundo, 168 horas en Primicias
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump e Irán, el cierre de los puertos de
Irán por Estados Unidos, nuevamente el estrecho de Ormuz cerrado por Irán; el peligro por los
hundimientos en Puerto Plata; los intentos del narcotráfico de salir airoso son cargamentos de
drogas en Pedernales y en las costas de Baní: la violación de las normas en los entornos escolares,
el país inundado de bancas de apuestas y de loterías, la muerte de joven de 27 años durante una
cirugía estética en una clínica de Santo Domingo, el ex presidente Leonel Fernández fustigando la
reacción tardía del gobierno a las comunidades y familias afectadas por las lluvias, alzas en los
precios del guineo verde y otros productos de gran consumo, las persistentes lluvias en el Distrito
Nacional y otras poblaciones del país, más de una tonelada de drogas; la absolución que solicita el
mayor general ERD Cáceres Silvestre; Carlos Alvarado designado nuevo ministro de Salud en
Venezuela: la pérdida en operaciones en el Golfo Pérsico de uno los drones MQ-4C Triton de la
Armada de Estados Unidos; los cuatro millones de dólares en ayuda humanitaria de Canadá a
Cuba, la detención de la persona que envió una amenaza al Colegio Cristo Rey, el enérgico
pronunciamiento del presidente Lula Da Silva de Brasil de que el presidente Donald Trump no ha
sido elegido presidente del mundo, son parte de los temas impactantes en República Dominicana
y el mundo hacia el final del mes de abril de 2026.
OTROS TEMAS
Los datos que revelaría Jochi Gómez sobre la corrupción semafórica
Las crecidas de ríos en la provincia de Puerto Plata
Ocho motoconchistas detenidos por la muerte de un conductor de un camión recolector de basura
La propagada mediática que le atribuye Opción Democrática al dialogo Gobierno-Oposición
Las doce muertes por las lluvias en Haití
La amenaza de una bomba al hermano del papa León XIV en Illinois
Los dos hombres apresados por la DNCD lanzando cocaína desde una lancha en las costas de Baní
Las duras críticas del papa León XIV a los tiranos que destruyen el mundo
El apoyo del Episcopado Dominicano al papa León XIV tras sus críticas al presidente Donald Trump
La turba de motoristas que atacó un chofer de un camión recolector de basura en un incidente en
Santiago de los Caballeros
Un acuerdo de Defensa entre Alemania y Ucrania para defenderse de Rusia
El descenso del Ministerio de Medio Ambiente en Las Dunas de Baní
El presidente Lula Da Silva de Brasil advirtiendo sobre el retroceso en la democracia
Las quejas de marines estadounidenses por la escasez de comida en los buques
El recorrido del líder de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, por Santo Domingo, La
Romana y Santiago
El cubano que falleció bajo custodia de la ICE en Miami
El plan de retorno de un tercio de venezolanos a su país
Los ataques de Donald Trump a la OTAN
El muy lamentable fallecimiento de Carlos Batista Matos
Los 274 mil usuarios sin agua por los efectos de una vaguada e impacto en acueductos
La comisión creada por el presidente Luis Abinader para conmemorar el sesquicentenario del
fallecimiento de Juan Pablo Duarte
ECONOMIA
El importante encuentro entre el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguillera, y el presidente del Banco Popular, Cristhoper Paniagua,Aguilera se ha reunido con otros ejeutivos bancarios de RD y de otras naciones
El cierre del estrecho de Ormuz por Irán
El ex presidente Leonel Fernández advirtiendo sobre el incremento en el costo de la vida
El choque de Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz
El abandono en el campo denunciado por productores
La revelación de que Europa se quedaría sin combustible para aviones en seis semanas
La inversión en supermercados municipales en Nueva York
Los 12 mil millones de pesos destinados por el Banco de Reservas para financiar la producción de
arroz 2026-2027
La crisis alimentaria en Nueva York
Celso Marranzini revelando que los ayuntamientos no papan el servicio de electricidad
El ex presidente Leonel Fernández opinando que el gobierno debe asumir los sacrificios
económicos en tiempos de crisis
La crisis energética golpeando a los cubanos
Será en el 2022 cuando los trabajos de la Autopista Duarte estarán listos
La subasta del apartamento de Figueroa Agosto y Sobeida
El mayor cargamento de gas enviado por Rusia a España
El uso en Cuba de las estufas de los años 80 del siglo pasado por la crisis energética
Los encuentros de FENATRANO para definir los aumentos en los pasajes
El levantamiento de la mayoría de las sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso
La congelación de los precios del GLP, gasolinas y el gasoil
La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel motivando una advertencia en el mercado automotriz
en RD
La carne de burro, una alternativa para los argentinos
Los precios del petróleo dependiendo de la reapertura del estrecho de Ormuz
La importancia de que Venezuela venda petróleo y sus derivados nuevamente a la República
Dominicana, el bono de emergencia a más de dos mil familias en Villa Montellano, Puerto Plata
Buques que cruzaron el estrecho de Ormuz
El precio del pollo vendido a 14 pesos más que el precio de 70 pesos por libra en supermercados,
colmados y otros negocios, lo venden a RD$ 84-00 la libra
Las alzas en precios de productos de la canasta familiar
La medida cautelar que someterán para paralizar un proyecto energético en Manzanillo
La reapertura de los vuelos comerciales acordada por República Dominicana y Haití