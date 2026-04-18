Temas de impacto arden en RD y el mundo, 168 horas en Primicias

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump e Irán, el cierre de los puertos de

Irán por Estados Unidos, nuevamente el estrecho de Ormuz cerrado por Irán; el peligro por los

hundimientos en Puerto Plata; los intentos del narcotráfico de salir airoso son cargamentos de

drogas en Pedernales y en las costas de Baní: la violación de las normas en los entornos escolares,

el país inundado de bancas de apuestas y de loterías, la muerte de joven de 27 años durante una

cirugía estética en una clínica de Santo Domingo, el ex presidente Leonel Fernández fustigando la

reacción tardía del gobierno a las comunidades y familias afectadas por las lluvias, alzas en los

precios del guineo verde y otros productos de gran consumo, las persistentes lluvias en el Distrito

Nacional y otras poblaciones del país, más de una tonelada de drogas; la absolución que solicita el

mayor general ERD Cáceres Silvestre; Carlos Alvarado designado nuevo ministro de Salud en

Venezuela: la pérdida en operaciones en el Golfo Pérsico de uno los drones MQ-4C Triton de la

Armada de Estados Unidos; los cuatro millones de dólares en ayuda humanitaria de Canadá a

Cuba, la detención de la persona que envió una amenaza al Colegio Cristo Rey, el enérgico

pronunciamiento del presidente Lula Da Silva de Brasil de que el presidente Donald Trump no ha

sido elegido presidente del mundo, son parte de los temas impactantes en República Dominicana

y el mundo hacia el final del mes de abril de 2026.

OTROS TEMAS

Los datos que revelaría Jochi Gómez sobre la corrupción semafórica

Las crecidas de ríos en la provincia de Puerto Plata

Ocho motoconchistas detenidos por la muerte de un conductor de un camión recolector de basura

La propagada mediática que le atribuye Opción Democrática al dialogo Gobierno-Oposición

Las doce muertes por las lluvias en Haití

La amenaza de una bomba al hermano del papa León XIV en Illinois

Los dos hombres apresados por la DNCD lanzando cocaína desde una lancha en las costas de Baní

Las duras críticas del papa León XIV a los tiranos que destruyen el mundo

El apoyo del Episcopado Dominicano al papa León XIV tras sus críticas al presidente Donald Trump

La turba de motoristas que atacó un chofer de un camión recolector de basura en un incidente en

Santiago de los Caballeros

Un acuerdo de Defensa entre Alemania y Ucrania para defenderse de Rusia

El descenso del Ministerio de Medio Ambiente en Las Dunas de Baní

El presidente Lula Da Silva de Brasil advirtiendo sobre el retroceso en la democracia

Las quejas de marines estadounidenses por la escasez de comida en los buques

El recorrido del líder de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, por Santo Domingo, La

Romana y Santiago

El cubano que falleció bajo custodia de la ICE en Miami

El plan de retorno de un tercio de venezolanos a su país

Los ataques de Donald Trump a la OTAN

El muy lamentable fallecimiento de Carlos Batista Matos

Los 274 mil usuarios sin agua por los efectos de una vaguada e impacto en acueductos

La comisión creada por el presidente Luis Abinader para conmemorar el sesquicentenario del

fallecimiento de Juan Pablo Duarte

ECONOMIA

El importante encuentro entre el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguillera, y el presidente del Banco Popular, Cristhoper Paniagua,Aguilera se ha reunido con otros ejeutivos bancarios de RD y de otras naciones

El cierre del estrecho de Ormuz por Irán

El ex presidente Leonel Fernández advirtiendo sobre el incremento en el costo de la vida

El choque de Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz

El abandono en el campo denunciado por productores

La revelación de que Europa se quedaría sin combustible para aviones en seis semanas

La inversión en supermercados municipales en Nueva York

Los 12 mil millones de pesos destinados por el Banco de Reservas para financiar la producción de

arroz 2026-2027

La crisis alimentaria en Nueva York

Celso Marranzini revelando que los ayuntamientos no papan el servicio de electricidad

El ex presidente Leonel Fernández opinando que el gobierno debe asumir los sacrificios

económicos en tiempos de crisis

La crisis energética golpeando a los cubanos

Será en el 2022 cuando los trabajos de la Autopista Duarte estarán listos

La subasta del apartamento de Figueroa Agosto y Sobeida

El mayor cargamento de gas enviado por Rusia a España

El uso en Cuba de las estufas de los años 80 del siglo pasado por la crisis energética

Los encuentros de FENATRANO para definir los aumentos en los pasajes

El levantamiento de la mayoría de las sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso

La congelación de los precios del GLP, gasolinas y el gasoil

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel motivando una advertencia en el mercado automotriz

en RD

La carne de burro, una alternativa para los argentinos

Los precios del petróleo dependiendo de la reapertura del estrecho de Ormuz

La importancia de que Venezuela venda petróleo y sus derivados nuevamente a la República

Dominicana, el bono de emergencia a más de dos mil familias en Villa Montellano, Puerto Plata

Buques que cruzaron el estrecho de Ormuz

El precio del pollo vendido a 14 pesos más que el precio de 70 pesos por libra en supermercados,

colmados y otros negocios, lo venden a RD$ 84-00 la libra

Las alzas en precios de productos de la canasta familiar

La medida cautelar que someterán para paralizar un proyecto energético en Manzanillo

La reapertura de los vuelos comerciales acordada por República Dominicana y Haití

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