ASESTAN GOLPE DEMOLEDOR AL NARCOTRÁFICO, OCUPAN 1.6 TONELADAS COCAINA

El alijo fue confiscado bajo un intenso enfrentamiento a tiros en las costas de la provincia de Pedernales_

Santo Domingo.- Considerado como uno de los golpes más contundentes a las redes de narcotráfico y al crimen organizado transnacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana, (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), el Ejército (ERD), agencias de Inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), coordinados por miembros del Ministerio Público, confiscaron un cargamento de 1, 670 paquetes (1.6 toneladas) presumiblemente cocaína, durante una ardua labor de seguimiento y persecución frente a las costas de la provincia de Pedernales.

Las fuerzas de seguridad, utilizando unidades marítimas, aéreas y terrestres, luego recibir informes precisos, que alertaban sobre el ingreso de una lancha rápida (tipo Eduardoño), a costas de la República Dominicana, desplegaron un amplio dispositivo de persecución para interceptar a los individuos y neutralizar la embarcación.

En medio del asedio, los individuos aceleraron la marcha, lograron emplayar la lancha, en las proximidades de playa Blanca, comunidad de Trudille e inmediatamente la emprendieron a tiros contra los militares y agentes que respondieron la agresión, originándose una refriega, del que hasta este momento no se reportan personas heridas. En medio del incidente los individuos lograron evadir la persecución y se internaron en una zona boscosa del Parque Nacional Jaragua.

Luego de asegurar todo el litoral, los equipos operativos y de reacción, procedieron a inspeccionar la embarcación, de 32 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno, en cuyo interior se ocuparon 57 pacas, conteniendo un total de 1, 670 paquetes de la presunta droga, tanques y varios garrafones de combustibles.

En este momento, unidades de búsqueda y rastreo permanecen en el área realizando vuelos de reconocimiento, vigilancia marítima y terrestre, así como otras labores, en busca de nuevas evidencias que puedan fortalecer la investigación sobre la frustrada operación de narcotráfico internacional.

“Se trata de organizaciones criminales que emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuyo modo operativo, consiste en tratar de introducir a territorio dominicano, grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica”. señala el comunicado.

La DNCD con el apoyo del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, agencias de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, siguen mejorando su capacidad operativa, logrando confiscar durante este 2026, más de 10 toneladas de drogas, cifras que siguen marcando el liderazgo de la República Dominicana en la región en lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

Los organismos oficiales han iniciado una investigación en torno al importante decomiso, mientras los 1, 670 paquetes de la presunta droga están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

Capitán de Navío Randy Vegasso

VOCERO ARD

Coronel Juan Miguel Montilla

VOCERO FARD

Carlos Devers, director de comunicaciones de la DNCD, ofreciendo detalles

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