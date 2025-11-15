Comidillas

El bombazo de carta dada a conocer por el arzobispo Ozoria Acosta es tema de la semana en la Iglesia Católica Dominicana.No hay dudas que genera un cuchicheo en la cúpula eclesiástica…….¿Quiénes llevaron los chismes contra Ozoria Acosta al Vaticano? ¿ Cuáles son los enemigos que triunfaron quitándole poder administrativo y financiero a Ozoria Acosta en el Arzobispado de Santo Domingo?……..En la nueva diócesis creada en Santo Domingo Este nombraron un obispo de la íntima confianza de monseñor Nicolás de Jesús López Rodriguez y el arzobispo Morel Diplán va avanzando a mil en poder desde que lo nombraron obispo de La Vega y ahora arzobispo de Santo Domingo con derecho a sucesión………El bajo perfil de otros obispos es muy notorio, atienden sus cartones en sus diócesis……En el caso de la Diócesis Mao-Montecristi se espera el sustituto monseñor Espinal, quien cumplió la edad requerida en la Iglesia.Será obispo emérito……..Por algo que le atribuyen, un obispo está muy caliente por lo expresado sobre Venezuela……..En algunos medios de comunicación se están produciendo cambios internos y otros están enfrentados por un canal de televisión……..Hay quienes pronostican que el chapeo con el retiro de generales y coroneles podría ser muy elevado el 27 de febrero de 2026…..A Ito Bisonó lo mencionan como el próximo canciller de la República. Suena, suena………Ex embajadores y cónsules han sido premiados con un famoso cargo en la Cancillería. ¿Cuanto le cuesta eso al país?………….La disertación del ex presidente Hipólito Mejia en Costa Rica ha generado muchos titulares………¿Acusados de narcotráfico en Estados Unidos delatando otros pejes gordos?…….Una campañita muy activa a favor de un jefe policial que le ha cogido cariño al carguito………¿Cuál es ahora el líder de la Iglesia Católica dominicana?……¿Es verdad que llegó al Vaticano la noticia de que el catolicismo dominicano ha perdido fuerza? ¿Quién será el próximo Cardenal?………Muchos generales aspirando y otros esperando su retiro…….El chisme que ha generado la escogencia de generales retirados para la dirección de la Fuerza del Pueblo es grande…….En el PLD tienen una trilogía de generales retirados para igualar la marca con la Fuerza del Pueblo:Pared, el ex ministro del MIDE de Nagua y Paulino Sem.Pared Pérez conoce el poder político, al igual Paulino Sem y el otro mayor general retirado a que hacemos, que al igual que Pared fue director del DNI………Algunos andan preguntando por qué Leonel no llevó a Rosado Mateo a la dirección politica del PLD, si tiene en la misma a Candelier, Guzmán Fermín. y Soto Jiménez…… La foto de las comidillas es de Monseñor Ozoria en una misa en La Victoria en este año 2025…….Díaz Morfa no se siente ni en los centros espiritistas……..¿Y qué de Monseñor Masalles y Benito Angeles, dos figuras de la iglesia muy queridas?…….¿Dos posiciones diferentes en la Fuerza del Pueblo sobre las elecciones de 2028?……….La Fuerza del Pueblo convoca una marcha el 30 de noviembre, Día de San Andrés.¿Logrará exitos? ¿Cuánto costará la marcha? ¿Enemigos del actual gobierno pudieran financiarla o lo haráncon el dinero del Estado que le entrega la Junta Central Electoral (JCE)?………..Estados Unidos ha asumido el caso de una estafa a personas mayores.Bien hecho……..¿Y el próximo o la próxima titular en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes?…….¿Si el precio del petróleo está en el suelo por qué hay que gastar tanto dinero en subsidio semanalmente?……….En las redes parece le ganan la batalla al PRM, dicen en todas partes y eso debe preocupar a los jefes de ese partido.¿Verdad que sí?……..Eso sí, hay que admitir que en las redes divulgan muchas noticias falsas, aunque hay muchas otras que son verdad……..Que bueno que muchos emprendedores accionan para ganarse unos chelitos en la navidad y año nuevo…….¿Muchos temblando por la nueva embajadora que designó Trump en el país?……Las grietas de la Circunvalación, problema de imagen y reputación del gobierno en la la boca de la gente…………¿Quiénes están mas informado actualmente, Pared Pérez, Paulino Sem, Soto Jiménez, Guillermito o Candelier? Los últimos tienen demasiado tiempo que salieron de sus instituciones………………. A un magnate haitiano con mucho poder se lo están comiendo por el tema cédula, pasaporte y licencia. Mucho cuidado con eso…….¿Se duerme el PRM para lo que le viene encima en el 2028?…..¿Favorece Danilo el retorno de Leonel al poder?…….¿Por qué David Collado sigue mencionando los visitantes como turistas?………………La JCE se siente muy poco………Una gestión que parece muy diferente al pleno anterior……Es un problema serio que la JCE solo tenga un vocero, una pesada carga para el doctor Román Jáquez……….. Por cierto, el doctor Jáquez y el arzobispo de SantoDomingo se dieron un fuerte abrazo en un almuerzo empresarial del arzobispado de Santo Domingo en un hotel de la Lincoln. ¿Qué hablaron?……..En las tertulias hablan de la soledad en el poder y de la cantidad de falsos amigos mientras funcionarios estén en cargos públicos……………….Samuel Pereya en muy bajo perfil en REFIDOMSA……..Pereyra es un funcionario de conexión social, que forma parte de sus éxitos…….Alguien en una peña muy popular preguntó: ¿Y si Leonel llevó a Soto y Candelier a la dirección política de la Fuerza del Pueblo, no pudiera sugerir Danilo a Adam Caceres para el comité político cuando no forme parte activa del ERD?……Este es el país de los preguntones y miren otra: ¿Soto, Candelier y Guillermito con más poder que el ex ministro del MIDE, mayor general retirado Aquino García y otros generales en retiro que se la han jugado por Leonel?………. ¿Más poder en el Palacio Paliza o Andres Bautista?………..Hay un general aspirando a dirigir el CUSEP antes de que Abinader concluya su período…….Dos mayores generales aspirando a sustituir a Fernández Onofre…..Hay un grupo de mayores generales activos temblando por los inminentes retiros………El comentario: en los retiros militares en la gestión de Fernández Onofre se llevaron casi completa una promoción de generales y coroneles del ERD, según lo que se comentó……. Un geneal del ERD sonó en algúnmomento para dirigir un organismo poderoso de inteligencia del Estado, pero parece que cayó en desgracia, lo enviaron para el banco…….El jefe de la Armada muy activo recibiendo muchas visitas de personalidades y de funcionarios del gobierno…….En las tertulias que abordan los temas militares y policiales algunos hablan de que un comandante general o un ministro del MIDE debe durar un año en el cargo……¿Qué dirán los comandantes generales y el ministro del MIDE?……….¿Quién tiene más dinero, Díaz Morfa o Paulino Sem? ¿Y de Candelier y Guillermito?………¿Más informado en el entorno de Leonel, el mayor general retirado Aquino o los generales retirados llegados a la Fueza del Pueblo, premiados por Leonel?…….Un general retirado que no se siente: Peña Antonio. ¿ Dónde se ha metido?…….

