Comidillas

Melissa, un fenómeno natural muy extraño, el gran dolor de cabeza en el final de 2025. Cuanta agua ha caído. Inundaciones, más problemas al país…..Hay que evaluar los daños de Melissa…….Dizque los pandilleros haitianos estarían muy cerca de Jimaní, aunque lo desmientan…….. El país espera el destape de César El Abusador y el del caso del narco español que tuvo el rango de teniente coronel de la PN………¿Y Junior Cápsula y sus vinculos en RD?……. ¿ El presidente Donald Trump viene o no para la Cumbre de las Américas?…¿Narcoterroristas en aguas caribeñas?…..¿En qué paró la denuncia caliente que hicieron dos coroneles retirados sobre el narcotráfico en RD?..¿Cómo le estará yendo a Félíx y a Caminero en sus nuevas experiencias como funcionarios palaciegos? Dos posiciones claves al lado del presidente Abinader………A Homero le están disparando duro y curvero en las redes sociales y en algunos medios……….¿Y es verdad que mantiene un despacho todavía en el Palacio?……. Un 23 de noviembre y un 23 de octubre coinciden con la cantidad de lluvias que ha caído en República Dominicana por una tormenta tropical que ha dado mucha carpeta en los últimos días……¿ La vice Raquél Peña insiste en sus aspiraciones presidenciales?…….. Empresas del transporte quieren evitar problemas montando haitianos……..En una poderosa peña que analiza temas de grandes ligas soltaron la posibilidad del binomio Leonel- Manuel- Estrella para el 2028…….En esa misma peña expresaron que David Collado no incide en la base perremeísta, pero que tiene mucho dinero para tratar de imponerse en el 2028…¿Y el run run de que Andujar iba para la EGEHI?….Otra: dijeron que Carolina hará el esfuerzo que sea para ser candidata presidencial….Mucho ruido con el caso de un directivo de las Aguilas investigado en EEUU……..Un decreto muy esperado con cambios significativos se esfumó……..Un diputado denunciando una amenaza del coronel del DICRIM en Baní.El presidente Luis Abinader y la ministra de Interior y Policía deben actuar, los tiempos de meter miedo pasaron en este país y el dominicano rechaza ese tipo de comportamiento……….Un diputado debe cumplir el mandato del pueblo que lo escogió: enfrentar los excesos de poder y defender la ciudadanía……..Un grupo de generales de la Policía aspirando a la direcciónde ese organismo………El presidente Luis Abinader debe actuar con lo que ocurre con la presa de Cabral……….¿ Y es cierto que atentan de nuevo contra el Pomier, en San Cristóbal?………Las calles y avenidas del Gran Santo Domingo se han convertido en ríos, un poder municipal muy cuestionado….. En las peñas hablan de que David Collado sigue en campaña política y que no hizo caso a lo expresado hace semanas por el presidente Luis Abinader………Los bancos tendrán que endurecer los controles con la seleccion de su capital humano para evitar problemas a esas instituciones.Algunos casos confirman lo que expresamos……….La tormenta Melissa ha incrementado considerablemente el agua en el río Yaque del Norte………El ex director de la Policia Nacional, mayor general retirado Rafael Guillermo Guzman Fermín, super activo en la Fuerza del Pueblo……..¿Qué estará pensando el dirigente reformista Tácikto Perdomo Robles, perseguido en los doce años de Balaguer en una ocupacióm de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sobre los comicios de 2028?………….EL PLD, la Fuierza del Pueblo y el PRM no hace caso a la Junta Central Electoral(JCE), que dispuso que pongan final al activismo politico electoral.David Collado no sale de los barrios, Gonzalo Castillo en lo suyo, Francisco Javier Garcia visitando comunidades, Leonel y Danilo con agendas politicas los fines de semana y los perremeístas en proselitismo a la franca……….¿Pueden la DEA y la DNDC identificar los capos y cartgeles del narcotráfico en Santiago y el Cibao’…….. Ardiendo el tema de la extradición de personas por el tráfico de drogas………El vox populi dice los motivos por los cuales los directores de la Policia nunca quieren dejar la posición……….¿Y lograrán erradicar los femenicidios con unos proyectos con los cuales hacen mucha bulla?……….La matanza de Santiago, acontecimiento abusivo del 2025……..Preocupa el tránsito de vehiculos pesados en las calles del Gran Santo Domingo, un peligro al igual que motoristas calibrando las motocicletas, transitando por los túneles, elevados y pasos a desnivel………¿Como anda la popularidad del presidente Abinader en la diáspora dominicana en el exterior, clase media y pobres de RD?………Fue el PLD que suspendió la indexación de la inflación a los salarios.Un lector de las comidillas lo recuerda…….Al gobierno dominicano le tiraron un bombazo por seguir como un campeón con el excesivo yh preocupante endeudamiento público………Volvió a los medios el tema de los mineros en CORMIDOM……¿ Que extraditarán a un presidente de la DNCD que aparecería en unlistado de los nortemericanos?……..El cólera en Haití, otra peligrosa amenaza para la República Dominicana………¿Y no le preocupa a usted que el FMI le diga al mundo que el país es el sexto más endeudado de América Latina?…….Un dirigente comercial denuncia que las ventas en el comercio han caído más de un 35%, preocupante eso, al igual que el repunte del tipo de cambio en el mercado…….¿Faride ya no aspira a la presidencia de la República?………… Hay mucha gente recordando que los clubes sociales, recreativos y deportivos no son instituciones con fines de lucro……….¿Las ARS un gobierno paralelo?………¿La realidad impondrá a Omar como candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo en el 2028 o Leonel es el candidato presidencial desde este momento?……Siguen hablando de que un haitiano dominaría la información de los ciudadanos dominicanos.Temita caliente ese………¿ Algunos coroneles con mentalidad de trujillitos?……….La nueva embajadora norteamericana domina el tema CIA y muchos otros, muy bien formada en materia de ineligencia.Además, es muy católica………Caliente: ¿Quién o quiénes espiaban a Nuria Piera? El caso fue denunciando hace tiempo……..¿Itó Bisonó para otra importante posición?…….¿David Collado potencial canciller de la República?………..¿Fusión de los ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia?……..¿El ministro de Energía para Turismo?..¿Necesidad de reducir organismos del Estado dependientes de la Presidencia de la República?……….¿Y llegan al país todos los dólares que genera el turismo?….Los fondos del Ministerio de Turismo con que se construyen obras de infraestructuras turísticas favorece en la práctica el proyecto politico presidencial de David Collado, dicen en todas partes, resaltando que inaugura más que Abinader en ocasiones………El comandante de la Guardia Presidencial lleva más de cinco años en la posición, el del CUSEP igual, primero como subdirector y después como director.Mucha suerte tienen ambos pegados con coquí en los centros de poder. El segundo ascendió muy rápido al mismo rango que tienen los comandantes generales de los cuerpos armados y los viceministros del MIDE. El festival de generales y mayores generales ha estado presente en la actual administración. ¿Más que en Estados Unidos o en China?……..¿El general Paulino Sem vive en RD o en Colombia?, pregunta un atelevidente…..El vicealmirante retirado Pared Pérez estuvo presente en una rueda de prensa del PLD sobre un tema que arde.Está en política uno de los generales en retiro que más información domina en este país………..Hay dos altos jefes militares que compiten viajando a la frontera para decir sólo que todo está en calma. Pero hay más de un millón de haitianos indocumentados en el país, ¿cómo entraron?………Samuel Pereyra, muy activo en su recién pasada Banreservas, en bajo perfil en Refidomsa.Debe presentarle a los medios su plan estratégico en la Refinería Dominicana de Petróleo. Samuel es muy trabajador…….La Superintendencia de Bancos envía un buen mensaje ofreciendo noticias positivas que necesita el país. Deberían imitar a Fernández W………Avanza Punta Bergantín con el inicio de la construcción de un hotel, positivo………El proyecto presidencial Gonzalo 2028 lo encienden poderosos empresarios, dicen algunas voces…….ADOCCO está atento a todo……..¿A partir de ahora Donald Trump estará más enterado de lo que ocurre en RD?…….. Trump se la pone dificil a Putin, Venezuela y Nicaragua……..Tres generales pegados con Fernández Onofre ¿o los recomendaron para las posiciones que ocupan?………………….Dos mayores generales que brillaron en las comandancias generales de sus respectivos cuerpos, ahora ni se sienten como viceministros en el MIDE………….¿Y un mayor general de la FARD persiste en que lo nombren ministro del MIDE al final de este período presidencial?………………¿Y que habrá pasado con el sustituido ex subcomandante general del ERD? Fue comandante de la Segunda Brigada. ¿ Chismes, celos?…Situacióm económica dificil para los dominicanos en este 2025……¿ Otro gobierno empresarial para el período 2028-2032 en RD ?……… Es tiempo de conocer los motivos, ¿Por qué realmente renunció como presidente de la DNCD su ex presidente, mayor general ERD retirado Matos de la Cruz, en la administración del ex presidente Danilo Medina?…….Poco a poco cambios profundos en la Iglesia….¿El obispo de Higuey, proximo arzobispo de Santo Domingo o Morel Diplan, arzobispo con derecho a sucesión?……………¿Y es verdad que hay un caso gordo, muy gordo en la iglesia?……..El Congreso no deben aprobar un Instituto para regular a los medios de comunicacion. ¿Organismo represivo? Oposicion general a ese instituto……El alza en el dólar, una comidilla de nuevo en el ambiente económico………