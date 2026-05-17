Colgate-Palmolive y la Sociedad Dominicana de Periodoncia realizan Caminata por la Salud de las Encías

Santo Domingo, D.N Domingo 17 de mayo del 2026 Colgate-Palmolive y la Sociedad Dominicana de Periodoncia (“SODOPERIO”) eligieron el parque Iberoamericano, para realizar evento deportivo familiar, denominado “Caminata por la Salud de las Encías”. Dicho evento, no solo fue de salud y bienestar, sino también una verdadera fiesta de comunidad, energía positiva y superación acompañados de profesionales de odontología, socios comerciales, influencers y ejecutivos de los medios de comunicación.

Irma Mauriz, Gerente Senior de Relaciones Profesionales para el Caribe de Colgate-Palmolive, puntualizó que el mismo inició a las 8:30 AM y concluyó aproximadamente 11:00 AM, y está concebido dentro de las actividades del mes de mayo, mes de la Salud de las Encías, el cual fue celebrado el día 12 de mayo del presente año. Además, señaló que asistieron aproximadamente 400 personas unidas por esta causa, añadió que la salud de las encías es esencial para mejorar la calidad de vida y generar bienestar. En ese sentido, instó a las familias a “proteger y educar sobre los buenos hábitos de higiene oral para cuidar de su salud general, ayudando a evitar enfermedades y mantener un cuerpo sano y una sonrisa brillante”.

El Dr. Carlos Tejeda Miqui, Presidente de la Sociedad Dominicana de Periodoncia, manifestó que la inflamación de las encías es un problema de salud que debe tomarse con seriedad. Actualmente existe evidencia científica que relaciona la enfermedad periodontal con condiciones sistémicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Promover la salud gingival es promover bienestar, prevención y una mejor calidad de vida integral. El evento deportivo familiar concluyó con un rotundo éxito, consolidándose como un espacio vital para la integración comunitaria y el fortalecimiento de los vínculos entre los asistentes.

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