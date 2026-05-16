ÚLTIMAS DOS SEMANAS PARA POSTULAR PROYECTOS A DONATIVOS AMBIENTALES FORD 2026

Santo Domingo, República Dominicana. Viernes 15 de mayo de 2026 – Organizaciones ambientales y comunitarias de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala aún están a tiempo de postular sus iniciativas a la edición 2026 de Donativos Ambientales Ford, programa regional que impulsa proyectos enfocados en sostenibilidad, conservación y desarrollo comunitario.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 29 de mayo y busca identificar proyectos que ya se encuentren en marcha y estén generando impacto positivo en temas ambientales y de desarrollo socioeconómico dentro de sus comunidades.

Este año, el programa distribuirá $85 mil entre proyectos de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, apoyando iniciativas enfocadas en conservación y recuperación de la biodiversidad, seguridad alimentaria, gestión de residuos y energías renovables.

Las organizaciones interesadas deben estar legalmente constituidas como entidades sin fines de lucro e incorporar dentro de sus iniciativas componentes de educación ambiental y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Desde su creación, Donativos Ambientales Ford ha destinado más de $2.2 millones para apoyar proyectos comunitarios en Centroamérica y el Caribe, promoviendo iniciativas que fortalecen la participación ciudadana, el voluntariado y la sostenibilidad ambiental.

“El programa ha permitido que múltiples organizaciones amplíen el alcance de su trabajo y fortalezcan sus capacidades para seguir generando cambios positivos en sus comunidades”, señaló Vivian T. Dávila, gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Puerto Rico, Centroamérica y Caribe.

Las postulaciones deben realizarse de forma digital a través de DonativosAmbientalesFord.com, donde también se encuentran disponibles las bases del programa y detalles sobre el proceso de selección.

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