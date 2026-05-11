CLUB HEMINGWAY PRESENTA SU NUEVO PROYECTO: TOWNHOUSES DE CASA HEMINGWAY

Juan Dolio, San Pedro de Macorís, Lunes 11 de Mayo del 2026 .Los principales ejecutivos del Club Hemingway presentaron su nueva propuesta turístico inmobiliaria en Juan Dolio, los “Townhouses de Casa Hemingway”, residencias que combinan diseño contemporáneo, privacidad y acceso a todas las instalaciones y servicios hoteleros, tales como recepción, restaurantes, piscinas, “housekeeping”, mantenimiento, seguridad, así como áreas deportivas y centro ecuestre, entre otros, que ofrece el Club Hemingway en la playa de Juan Dolio.

Diseñados por la reconocida arquitecta Nicola Fini, los Townhouses de Casa Hemingway responden a una visión clara: crear viviendas donde la arquitectura, la funcionalidad y el entorno convivan con equilibrio. Espacios amplios, distribución eficiente, luz natural y una relación directa con el exterior definen un producto pensado para quienes valoran el confort, la privacidad y la calidad.

“Este proyecto refleja una manera de entender la arquitectura más cercana a cómo se vive hoy: espacios abiertos, funcionales y en diálogo constante con su entorno”, explica Fini.

Cada townhouse incorpora áreas sociales abiertas, terrazas, piscina privada y espacios exteriores, que invitan a disfrutar del clima y el paisaje durante todo el año. El interior apuesta por una estética contemporánea, materiales de calidad y un diseño que prioriza el confort sin renunciar a la calidez.

Más allá de la vivienda, la propuesta se construye sobre una experiencia integral al formar parte de Club Hemingway. Quienes residan en los Townhouses de Casa Hemingway podrán acceder a un entorno consolidado que incluye playa, oferta gastronómica de calidad, infraestructura deportiva, espacios naturales, centro ecuestre, padel, tennis y los servicios del Hotel Casa Hemingway, creando un estilo de vida donde todo está pensado para el disfrute y la comodidad.

“Los Townhouses son una extensión natural de lo que es Club Hemingway: un lugar donde se vive con tranquilidad, con servicios de calidad y en un entorno cuidado”, señala Ángel Pérez, Vicepresidente Ejecutivo – Director General del Club.

Todo ello configura un ecosistema donde la residencia se complementa con una experiencia de vida cómoda, bien gestionada y alineada con las expectativas de un público exigente. Ubicados en Juan Dolio, justo a mitad de camino entre Santo Domingo y La Romana, los Townhouses de Casa Hemingway combinan accesibilidad con la sensación de desconexión propia de un destino de playa. El resultado es una propuesta pensada tanto para escapadas frecuentes como para quienes buscan establecer su residencia en un entorno más relajado, sin renunciar a la cercanía con la ciudad.

Con este nuevo desarrollo, Club Hemingway continúa consolidando su visión: ofrecer un estilo de vida donde la calidad, el entorno y el servicio se integran de manera natural, creando espacios para disfrutar el Caribe de forma única.

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