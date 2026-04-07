Cirugía segura: lo que debes saber antes de entrar a un quirófano

Por el Dr. Luis Abreu, anestesiólogo

Si alguna vez te han indicado una cirugía, es muy probable que lo primero que sientas sea preocupación. Es normal: entrar a un quirófano genera dudas, miedo y muchas preguntas.

Como anestesiólogo, mi trabajo no es solo administrar anestesia. También soy uno de los responsables de vigilar que todo el proceso quirúrgico se realice de forma segura. Y cuando hablo de seguridad, me refiero a algo muy concreto: protocolos, verificaciones y trabajo en equipo para proteger tu vida durante todo el procedimiento.

Por eso quiero explicarte algo importante: una cirugía segura no ocurre por casualidad. Es el resultado de un proceso cuidadosamente diseñado para reducir riesgos y prevenir errores.

¿Qué significa realmente “cirugía segura”?

La Organización Mundial de la Salud ha promovido en todo el mundo iniciativas para mejorar la seguridad de los pacientes durante los procedimientos quirúrgicos. El objetivo es claro: disminuir complicaciones, prevenir errores y mejorar los resultados de las cirugías.

En la práctica, esto significa que cada procedimiento sigue una serie de pasos estandarizados que todo el equipo de salud debe cumplir.

Cuando hablamos de cirugía segura nos referimos al conjunto de prácticas y protocolos diseñados para reducir riesgos y prevenir eventos adversos durante una intervención quirúrgica.

No se trata solo de la habilidad del cirujano. También intervienen anestesiólogos, enfermería, personal técnico y otros especialistas que trabajan coordinadamente.

El primer paso: confirmar que todo es correcto

Antes de una cirugía, hay algo fundamental: verificar la información del paciente y el procedimiento.

En esta etapa, el paciente confirma sus datos y firma el consentimiento informado. Esto garantiza que comprenda el procedimiento y esté de acuerdo con realizarlo.

A partir de ese momento, el equipo médico toma el control del proceso. En el quirófano, el personal de enfermería juega un papel clave, ya que coordina muchas de las verificaciones necesarias para garantizar que todo se realice correctamente.

La pausa quirúrgica: un momento clave en el quirófano

Uno de los protocolos más importantes que realizamos es lo que se conoce como pausa quirúrgica.

Antes de iniciar la cirugía, todo el equipo se detiene por unos segundos para confirmar tres cosas esenciales:

La identidad del paciente

El procedimiento que se realizará

El lugar exacto donde se hará la cirugía

Puede parecer un detalle simple, pero esta práctica ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para prevenir errores médicos.

El listado de verificación quirúrgica: una herramienta que salva vidas

Para reforzar la seguridad utilizamos herramientas como el Listado de Verificación Quirúrgica (LVQ).

Este listado permite revisar puntos críticos antes, durante y después del procedimiento, entre ellos:

Identificación correcta del paciente

Confirmación del procedimiento

Prevención de infecciones

Preparación adecuada del equipo quirúrgico

El objetivo es que todos los miembros del equipo estén alineados y compartan la misma información antes de comenzar la cirugía.

Cuando no se siguen los protocolos, aumentan los riesgos

En Cemdoe seguimos estándares internacionales como los establecidos por la Joint Commission International, que promueve prácticas para mejorar la calidad y seguridad del cuidado de los pacientes.

Las cirugías que no cumplen con estándares de seguridad pueden presentar eventos adversos como: infecciones asociadas a los servicios de salud, errores de medicación y complicaciones por preparación inadecuada del paciente. Por eso insistimos tanto en el cumplimiento riguroso de cada protocolo.

Uno de estos estándares es el Protocolo Universal, que incluye:

Verificación preoperatoria

Marcado del sitio quirúrgico correcto

Pausa de seguridad antes de iniciar la cirugía

Estas medidas ayudan a garantizar algo fundamental: que la cirugía se realice en el paciente correcto, en el lugar correcto y con el procedimiento correcto.

Lo que siempre recomiendo a mis pacientes

Si vas a someterte a una cirugía, hay algo que siempre aconsejo: infórmate y participa activamente en tu proceso de atención. No dudes en preguntar a tu médico:

Qué protocolo de seguridad se utiliza

Cómo se verificará tu procedimiento

Qué pasos se seguirán antes de entrar al quirófano

La seguridad quirúrgica no depende solo de la tecnología o del conocimiento médico. También depende de la comunicación con el paciente y el trabajo conjunto entre el equipo de salud.

Porque al final, nuestro objetivo es el mismo: que tu cirugía sea segura y que tu recuperación sea la mejor posible.

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