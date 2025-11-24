CIELO SOLEADO Y DE ESCASAS LLUVIAS LEVE AUMENTO EN LAS TEMPERATURAS DURANTE EL DÍA PERO FRESCAS EN LA NOCHE

El ambiente meteorológico prevalecerá soleado y con escasas nubes a nivel nacional por la incidencia del sistema anticiclónico. En cambio, para la noche el viento predominante del noreste y los efectos de una débil vaguada causarán chubascos dispersos en sectores de Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Duarte.

Mañana martes, en la madrugada y horas matutinas, seguirán algunos episodios de lluvias en las provincias antes mencionadas. En la tarde en la mayoría de las provincias se mantendrá soleado con nubes dispersas, excepto en poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel donde el viento del noreste acelerará para aportar parches nubosos y al combinarse con la vaguada se producirán intervalos nubosos con chubascos en ocasiones.

Las temperaturas tendrán un leve aumento durante el día, en cambio, al ocultarse el sol volverán a ser agradables y frescas, en las zonas montañosas y en los valles del interior. Además, no se descarta la presencia de episodios de nieblas y neblinas. Estas condiciones se deben a la época del año y al ingreso de aire fresco por el viento del este/noreste.

Distrito Nacional: escasa nubosidad a nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: escasa nubosidad a nubes dispersas.

Santo Domingo Este: escasa nubosidad a nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: escasa nubosidad a nubes dispersas.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: ambiente soleado y con escasa precipitación durante el día. Se anticipan en la noche chubascos dispersos y esporádicas tronadas concentradas hacia las provincias del litoral Atlántico. Temperaturas agradables al caer el sol.

El miércoles, prevalecerán nubes dispersas y sol sobre el territorio dominicano por los escasos valores de humedad vinculados al anticiclón. No obstante, los únicos factores capaces de generar chubascos aislados serán el viento del este y los efectos orográficos en sectores de las provincias Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez y otras en la madrugada y horas matutinas.

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado, en ocasiones con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones con lluvias distanciadas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Mayormente soleado con aumentos nubosos. 31/32 20/22 Puerto Plata Soleado en día. En la noche nublado con aguaceros y esporádicas tronadas. 29/31 20/22 Duarte Soleado en día. En la noche nublado con aguaceros y esporádicas tronadas. 30/32 20/22 Constanza Mayormente soleado con aumentos nubosos al final de la tarde. 25/27 12/14 Peravia Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. 31/33 21/23 La Romana Medio nublado en ocasiones. 31/33 20/22 La Vega Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles. 31/33 21/23 Monseñor Nouel Soleado en día. En la noche nublado con aguaceros y esporádicas tronadas. 30/32 20/22 San Cristóbal Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. 31/33 20/22 Samaná Soleado en día. En la noche nublado con aguaceros y esporádicas tronadas. 30/32 20/22 Monte Cristi Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. 32/34 22/24 Azua Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. 32/34 20/22 San Juan Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. 31/33 17/19 Barahona Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. 31/33 21/23 La Altagracia Nubes dispersas a medio nublado con chubascos esporádicos. 31/33 23/25

Meteorólogos: Wagner Rivera/ Cristopher Florian.

Visited 1 times, 1 visit(s) today