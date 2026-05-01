MP solicitará prisión preventiva contra hombre que chocó vehículo Digesett en Pedro Brand

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público someterá a la justicia y solicitará la imposición de prisión preventiva en contra de un hombre que atropelló a una unidad móvil de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) cuando dos agentes que iban a bordo de esta le pidieron detenerse por cometer varias infracciones de tránsito mientras se desplazaba en un camión por el municipio de Pedro Brand.

La medida será solicitada contra Asbel José Sánchez Novas, arrestado en flagrante delito luego de chocar la unidad móvil en la que viajaba el capitán Wilkin González Moreno y el sargento Diógenes Martínez Yan, ambos miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Digesett.

De acuerdo con la investigación de la fiscal Yessica Durán, el hecho ocurrió en el tramo II de la Circunvalación, del referido municipio, el 28 de abril, cuando los agentes le pidieron al procesado que detuviera el camión que conducía por cometer varias infracciones de tránsito como el uso del celular, un cristal roto, no uso del cinturón y franjas invisibles.

No obstante, cuando los agentes le hicieron cuatro señalamientos e intentaron detenerlo tratando de adelantar la unidad móvil, ficha 573, del vehículo Mitsubishi, rotulada con la identificación de la institución Digesett, frente al camión, el imputado en vez de acatar la orden de parada, atropelló la camioneta con los agentes a bordo, impactando y causándole daños al vehículo, quedando estos hechos captados por la cámara de un ciudadano que grabó los hechos con su teléfono celular y que luego lo subió a sus redes sociales.

Los hechos cometidos por el procesado han sido calificados de manera provisional como violación a los artículos 209, 2-95, 304 y 479 del Código Penal Dominicano.

A través de un comunicado de prensa, el órgano persecutor informó que en las próximas horas el imputado será presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste para el conocimiento de la medida de coerción. El imputado se encuentra detenido en el destacamento policial de Las Caoba hasta que se conozca la solicitud de medida de coerción.

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