Carolina Mejía muestra cercanía con 50 sectores al encabezar la Asamblea de Cabildo Abierto 2026

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía tuvo un acercamiento con unos 50 sectores al encabezar la Asamblea de Cabildo Abierto para la ratificación de obras y montos del Presupuesto Participativo (PPM) 2026.

La misma se efectuó en el Centro Cultural Narciso González junto al Concejo de Regidores, el Comité Organizador del Presupuesto Participativo (Coprep) y con la presencia de los delegados y suplentes de cada sector.

La mesa principal estuvo conformada por la alcaldesa Carolina Mejía; el presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya; la secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, Elizabeth Mateo; la regidora America Muñoz en representación del presidente de la Comisión de Presupuesto Participativo, el regidor Félix Perdomo; el director de Desarrollo Comunitario, Raymond Rodríguez; el director de Mantenimiento y Obras Comunitarias, Eury Concepción; y la secretaria del Concejo de Regidores, Betsy Céspedes.

El Concejo de Regidores aprobó RD$150 millones para ejecutarlos en 50 obras que abarcarán igual cantidad de sectores escogidos de las tres circunscripciones.

Algunos de los sectores son: Los Ríos, Zona Universitaria, San Carlos, Atala, Palma Real, 24 de abril, 27 de Febrero, Ensanche Luperón, Ensanche Capotillo, Ensanche Espaillat y 30 de Mayo.

Estas obras incluyen remozamiento de parques, construcción de aceras, contenes, badenes, mantenimiento de drenaje pluvial y arreglos de callejones.

Mejía expresó que en este presupuesto participativo todo lo que se hace es de manera transparente, abierta, colaborativa y como una expresión democrática de cómo se debe actuar desde los territorios.

“Este programa ha otorgado una herramienta importante para ejercitar esa capacidad de escuchar y atender los diferentes sectores y sus necesidades, porque ahí es que debe estar la preocupación para construir bienestar, más allá de las obligaciones legales que se tienen con el presupuesto”, manifestó Mejía.

Agregó que lo más importante de este encuentro es el liderazgo comunitario, expresando su respeto hacia cada hombre y mujer que en sus sectores se levantan todos los días en búsqueda de bienestar para todo el mundo en igualdad de condiciones.

Yovany Moya, presidente del Concejo de Regidores, agradeció la presencia de cada regidor en tan importante asamblea y resaltó la importancia de las obras que ya están hábiles en diferentes sectores.

“Hoy estamos aquí porque la alcaldesa del Distrito Nacional cumple siempre con el Presupuesto Participativo y esta asamblea de delegados es para coordinar las obras de este 2026. Gracias, alcaldesa, por estar de la mano con la comunidad y saber que a través de las obras realizadas se han resuelto muchas situaciones en las comunidades”, señaló Moya.

Raymond Rodríguez, director de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía del Distrito Nacional, indicó que los resultados ya obtenidos a través del presupuesto son un trabajo en conjunto, siendo los regidores los primeros fiscalizadores de las obras en cada sector.

“Este es uno de los procesos más democráticos que puede tener la implementación de un gobierno local, por eso hay que reconocer el liderazgo de nuestra querida alcaldesa Carolina Mejía, que cada año se enfoca en que este presupuesto se ejecute de la manera más transparente y participativa posible”, dijo Rodríguez.

Para esto, primero los comunitarios escogieron en las asambleas comunitarias cada obra con sus detalles, pasando posteriormente este listado a la Dirección de Obras Comunitarias para realizar el presupuesto y, luego de haber escogido un delegado y suplente por cada barrio, se les comunica el monto aprobado.

Cada delegado será responsable de darle seguimiento a la obra del sector que representa.

Es importante señalar que el objetivo principal del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) es crear formas en las que la ciudadanía pueda participar en la discusión, creación y seguimiento del presupuesto del municipio, poniendo un énfasis particular en el 40 % de la transferencia que la Ley de Presupuesto Nacional asigna a los municipios.

Algunos de los regidores presentes fueron: Ariel Gutiérrez, Carmen Reynoso, Juan López, María Laura Báez, Giancarlo Vega, Julio César Martínez, Ricardo Cuello, Jairo Doñe, Domingo Corniel, Aneuri Ramírez, América Muñoz, Argelys Jiménez, Yovanny Soto, entre otros.

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